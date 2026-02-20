¿Mercado abierto otra vez en el Unicaja?

La temporada del Unicaja no gana para sobresaltos. La eliminación este jueves en la Copa del Rey ante el Real Madrid no es la única mala noticia en la actualidad cajista. En Valencia volvieron a ser baja tres jugadores, todos interiores: David Kravish, que está ya en la última fase de recuperación de su grave lesión del peroné, que le obligó a pasar por quirófano el 26 de octubre; Killian Tillie, con problemas en la rodilla, y Tyson Pérez, lesionado en el tendón.

Preocupación

Preocupa especialmente el caso del jugador hispano dominicano. Tyson Pérez sufre una lesión recurrente en el talón. Tras intentar una infiltración el pasado fin de semana, justo antes del partido liguero en el Martín Carpena contra el Real Madrid, se detectó un alto riesgo de rotura si jugaba, lo que le hizo ser baja.

Tampoco estuvo este jueves en el choque copero del Roig Arena. Su evolución no es buena y el peor de los escenarios incluso apunta a la posibilidad de que Tyson deba pasar por el quirófano para solucionar esos problemas. No es una decisión que está ya tomada, pero que tampoco se puede descartar.

Tyson Pérez, junto a Ibon Navarro / ACBPhoto-Mariano Pozo

Mercado

En esta tesitura, ante la posibilidad de perder la participación de Tyson Pérez durante por lo que resta de temporada, el club de Los Guindos vuelve a sondear el mercado buscando alguna alternativa, teniendo también en cuenta que Tyson es un jugador cupo de formación, con lo que eso supone a la hora de la configuración de la plantilla.

Cupo de formación

Hay que recordar que para la ACB es necesario contar con 4 cupos y que esa cifra sube a 5 en la Basketball Champions League. Sin contar a Tyson, los cupos de formación del Unicaja son Alberto Díaz, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro y Olek Balcerowski, más el caso de Emir Sulejmanovic en competición europea. Los justos para poder hacer cada convocatoria y rezando para que no les pase nada a ninguno de ellos.

Días decisivos

Los próximos días serán claves para ver su evolución y para tomar decisiones. El equipo entra en una fase de la temporada muy importante en los dos objetivos que le quedan por delante. La situación en la Liga Endesa, pensando en estar en el futuro play off por el título, es buena, pero en Europa el panorama está mucho más complicado para un Unicaja obligado a no fallar en las dos últimas jornadas de la liguilla del Round of 16, si es que el equipo verde quiere repetir el título continental por terceravez en la historia. ¿Será con Tyson Pérez como uno más de la plantilla?...