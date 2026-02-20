Lesión de Tyson Pérez
¿Mercado abierto otra vez en el Unicaja?
La lesión de Tyson Pérez en el talón, que podría obligarle a pasar por quirófano, coloca al club verde en la encrucijada de decidir si busca o no un recambio para la posición de ala-pívot
La temporada del Unicaja no gana para sobresaltos. La eliminación este jueves en la Copa del Rey ante el Real Madrid no es la única mala noticia en la actualidad cajista. En Valencia volvieron a ser baja tres jugadores, todos interiores: David Kravish, que está ya en la última fase de recuperación de su grave lesión del peroné, que le obligó a pasar por quirófano el 26 de octubre; Killian Tillie, con problemas en la rodilla, y Tyson Pérez, lesionado en el tendón.
Preocupación
Preocupa especialmente el caso del jugador hispano dominicano. Tyson Pérez sufre una lesión recurrente en el talón. Tras intentar una infiltración el pasado fin de semana, justo antes del partido liguero en el Martín Carpena contra el Real Madrid, se detectó un alto riesgo de rotura si jugaba, lo que le hizo ser baja.
Tampoco estuvo este jueves en el choque copero del Roig Arena. Su evolución no es buena y el peor de los escenarios incluso apunta a la posibilidad de que Tyson deba pasar por el quirófano para solucionar esos problemas. No es una decisión que está ya tomada, pero que tampoco se puede descartar.
Mercado
En esta tesitura, ante la posibilidad de perder la participación de Tyson Pérez durante por lo que resta de temporada, el club de Los Guindos vuelve a sondear el mercado buscando alguna alternativa, teniendo también en cuenta que Tyson es un jugador cupo de formación, con lo que eso supone a la hora de la configuración de la plantilla.
Cupo de formación
Hay que recordar que para la ACB es necesario contar con 4 cupos y que esa cifra sube a 5 en la Basketball Champions League. Sin contar a Tyson, los cupos de formación del Unicaja son Alberto Díaz, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro y Olek Balcerowski, más el caso de Emir Sulejmanovic en competición europea. Los justos para poder hacer cada convocatoria y rezando para que no les pase nada a ninguno de ellos.
Días decisivos
Los próximos días serán claves para ver su evolución y para tomar decisiones. El equipo entra en una fase de la temporada muy importante en los dos objetivos que le quedan por delante. La situación en la Liga Endesa, pensando en estar en el futuro play off por el título, es buena, pero en Europa el panorama está mucho más complicado para un Unicaja obligado a no fallar en las dos últimas jornadas de la liguilla del Round of 16, si es que el equipo verde quiere repetir el título continental por terceravez en la historia. ¿Será con Tyson Pérez como uno más de la plantilla?...
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- Sergio Scariolo: 'Balcerowski es un gran jugador, pero se tiene que centrar en moverse un poco menos en los bloqueos
- Los embalses de Málaga alcanzan sus cotas máximas: superan el 90% de su capacidad
- Alfonso Herrero: 'Venir al Málaga CF ha sido la decisión más acertada de mi carrera
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro