Unicaja 25/26: Cualquier tiempo pasado fue mejor

El 19 de febrero es un día que quedará marcado en el calendario del Unicaja. Se cumplieron tres años del primer título en Badalona y un año desde que se convirtió en la envidia del baloncesto nacional y europeo después de arrasar en juego y resultados al Joventut, La Laguna Tenerife y el Real Madrid en la Copa del Rey. 365 días después de aquello, el equipo se marchó del Roig Arena sin haber competido ni siquiera cinco minutos ante el conjunto blanco, aquel al que había maniatado en las islas.

¿Fin de ciclo? ¿El adiós a una era ganadora? ¿Se acabó? No van a ser mucho mejores las reflexiones que se van a plantear, ni siquiera en frío, hasta que el equipo de Ibon Navarro vuelva al baloncesto con la Liga Endesa y la posterior final en la Basketball Champions League contra el Elan Chalon, pero es la dura realidad que afronta el club de Los Guindos después de su despedida en la Copa del Rey.

Badalona 2023 y Gran Canaria 2025

Este no es el Unicaja de hace un año, ni siquiera el de hace dos o el de Badalona. Todo el entorno se aferraba al espíritu de lo que ocurrió en febrero de 2023 en el pabellón del Joventut, aunque la realidad estuvo muy lejos. Y aquel equipo hizo historia con David Kravish como único cinco puro, tras las lesiones de Sima y Lima, solo seis meses después de haber reconstruido una plantilla con nueve jugadores nuevos y eliminando al Barça, al Real Madrid y al Tenerife.

El Unicaja abrió en la Copa de Badalona una era histórica. / ACBPhoto/Mariano Pozo

Dos años después, en 2025, el proceso fue de alucinación absoluta. El Unicaja arrolló en tiempo y forma a tres equipos muy difíciles. Sin embargo, no era tanto qué hicieron los rivales, sino cómo rindieron los malagueños. Aquellos que tenían al Unicaja en el segundo escalón del baloncesto español lo pusieron en la conversación de los mejores. ¿Quién no iba a querer a Kameron Taylor y a Tyson Carter? ¿Qué equipo de Euroliga no iba a querer contar con ellos?

Valencia 2026

Este jueves, desapareció en cuestión de cinco minutos. La sangría al final del primer cuarto ya era de 28-12. Apenas apareció James Webb III para intentar sostener a los suyos en los primeros minutos y la deriva fue absoluta con su primer descanso. Porque tampoco hubo líderes sobre la pista, jugadores capaces de cambiar el partido con su talento o con su actitud. Como si los que habían sido ganadores en tiempos pasados fueran una sombra de sí mismos, al margen de los que perdieron una oportunidad de demostrar que están capacitados para jugar al más alto nivel en Europa.

Reconstrucción mental

Desde Badalona hasta Gran Canaria han sido muchos meses de crecimiento, muchos meses en los que el equipo ha ido sumando experiencias hasta convertirse en un proyecto ganador. Queda como mantra el mensaje del técnico cajista en años anteriores: un equipo ganador es aquel que gana cuando sabe que tiene que ganar, en los momentos más importantes. ¿Malacostumbrados en Málaga por los años anteriores? La diferencia es que en el Roig Arena ni siquiera se compareció más de cinco minutos.

No lo ha comentado pocas veces Ibon Navarro estas semanas. No es fácil integrar en un equipo de carácter ganador a jugadores que no han sido ganadores en toda su carrera o que no vienen acostumbrados a la exigencia competitiva que los malagueños han tenido desde Badalona. Aquello marcó un punto de inflexión en la historia cajista, han venido desde entonces siete títulos y habrá que ver cómo sigue el camino de aquí en adelante.

El horizonte es difícil de afrontar, pero el baloncesto sigue. Aparece la Ventana FIBA para ayudar a limpiar las cabezas. Para los que no se marchen, tendrán días de vacaciones para descansar. Como aliento de esperanza, Alberto Díaz ya jugó en Valencia y Kravish y Tillie aparecen a la vuelta de la esquina. Hasta entonces, empieza un duro proceso de reflexión con una idea clara: cualquier tiempo pasado fue mejor.