El Unicaja resetea tras la Copa del Rey y piensa en el futuro: BCL y Liga Endesa

El Unicaja dijo adiós a la Copa del Rey este jueves en Valencia. Un muy mal día de todo el equipo provocó una derrota fea y durísima, que deja al todavía vigente campeón copero fuera de una competición en la que ha sido el rey en dos de las tres últimas temporadas.

El día después del 100-70 copero contra el Real Madrid fue el del regreso a casa de un equipo que tendrá ahora varios días de descanso para cargar pilas y para resetear pensando en lo que viene por delante, con todavía dos competiciones en juego: la Liga Endesa y, sobre todo, la Basketball Champions League, en la que los verde y morados defienden el título conquistado el pasado 2025 en Atenas.

Liga Endesa

El Unicaja está en una posición de privilegio para encarar el final de la Fase Regular entre los 8 primeros y tener plaza en el play off por el título. Los de Ibon Navarro llevan todo el curso en las posiciones de privilegio de la Liga. Con 13 victorias en 20 jornadas, solo una debacle en este tramo final de la primera fase liguera dejaría a los cajistas fueran la lucha por el título.

Lo que sí puede preocupar un poco más es el calendario inmediato liguero que tienen los de Ibon Navarro en el próximo mes de marzo y que exige una recuperación rápida del equipo, para no meterse en problemas. Tras la ventana FIBA, el primer partido será en la pista del Bàsquet Girona, el 3 de marzo. Luego llegará el Casademont Zaragoza de Joan Plaza a Málaga (día 14), La Laguna Tenerife también visitará el Carpena, el sábado 21, y el mes se acabará con la visita de los cajistas al Palau Blaugrana del Barça, el domingo 29.

Basketball Champions League

Al margen de la competición ACB, el gran objetivo que tiene por delante el Unicaja es luchar por volver a ser campeón de Europa FIBA. La Basketball Champions League es casi una obsesión. En realidad, es el único título que podría endulzar una temporada en la que al equipo le está faltando la contundencia y el saber estar que tantos éxitos le ha dado las tres últimas temporadas.

Clasificación del Grupo K de la BCL tras la cuarta jornada del Round of 16. / BCL

La situación no es nada fácil. Y viendo al equipo en esta Copa del Rey, no se puede ser muy optimista tampoco pensando en Europa. A falta de dos jornadas para que acabe la liguilla del Round of 16, el equipo de Ibon Navarro depende de sí mismo para clasificarse para cuartos de final, pero no puede fallar. Tiene que ganar sí o sí en Chalon, la próxima jornada, y también necesitará ganar al Joventut, en el Carpena, la última jornada de la liguilla.

El Elan Chalon francés es uno de los potenciales rivales del Unicaja en el Round of 16. / BCL

10 de marzo: fecha clave

En el calendario que tiene por delante el Unicaja, hay un día marcado en rojo. Es la visita continental al Elan Chalon del próximo 10 de marzo. Ese día, el Unicaja jugará el partido más importante de la temporada europea. Tras la derrota de la última jornada en la visita a los alemanes del Würzburg, el vigente bicampeón continental está contra las cuerdas. Una derrota en Francia le dejaría virtualmente eliminado de la BCL, sin plaza siquiera en el play off de cuartos de final previo a la Final Four de Badalona. Eso sería una decepción mayúscula para un equipo que ha dominado con puño de hierro el torneo continental las dos últimas temporadas. Difícil esquivar la palabra "fracaso", en caso de que el equipo se quedara tan pronto fuera de la lucha por el título continental. Ojalá que no.