El Elan Chalon, rival del Unicaja en BCL, se despidió de la Copa de Francia ante un equipo de división inferior

El Unicaja no ha sido el único equipo que se ha despedido esta semana de la Copa del Rey con sensaciones estrepitosas. El Elan Chalon, próximo rival cajista en la Basketball Champions League, también cayó eliminado en los cuartos de final de la competición francesa y no lo hizo de cualquier forma, sino ante un rival de Elite 2, la segunda categoría de la liga nacional: el Hyeres-Toulon (116-112).

Malagueños y franceses se jugarán buena parte de su futuro en Europa el próximo 10 de marzo, y lo harán muy tocados. El Unicaja se derrumbó ante el Real Madrid y el Elan Chalon lo hizo en la prórroga. De hecho, perdió una ventaja de 91-96 quedando 11 segundos para el final del encuentro, les anotaron tres tiros libres y les robaron el balón para empatar.

John Roberson, con pasado en Chalon, fue decisivo para los de Toulon gracias a sus 30 puntos. El mejor en el rival del Unicaja fue Jeremiah Hill con 27 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias. Jugadores como Nate Darling -18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias- o Grant Golden -15 puntos, tres rebotes y cinco asistencias- no fueron suficientes para conseguir la victoria.

Grupo en blanco en la Copa

Curiosamente, ninguno de los dos equipos que le quedan a los de Ibon Navarro por enfrentarse en el Round of 16 de la BCL ha pasado la eliminatoria de cuartos de la Copa. Tampoco lo hizo el Joventut después de perder frente al Valencia Basket (95-84). Reconocía Dani Miret: "Hemos hecho una preparación tan grande personal y profesional para ganar este partido que con perdón se te queda una sensación tremendamente negativa. Seguramente haciendo un análisis profesional habremos hecho cosas buenas, pero ahora mismo es difícil para mí poner una buena nota al equipo".

Junto al Würzburg Baskets, que cayó eliminado en los octavos de la Copa de Alemania en octubre, se jugarán los dos puestos que dan acceso a los cuartos de final de la BCL. Queda mucho camino hasta ese 10 de marzo. Por ejemplo, determinar si Tyson Pérez debe pasar por quirófano y Juanma Rodríguez debe solucionar un nuevo problema físico que apartaría al hispano-dominicano lo que queda de temporada.