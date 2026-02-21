La afición del Unicaja, protagonista en la Fiesta de las Aficiones de la Copa del Rey de Valencia

El sábado de Copa del Rey siempre es una jornada especial. Y no solo porque es el día que se juegan las dos semifinales y se decide qué dos equipos juegan al día siguiente la gran final del torneo copero. Lo es, sobre todo, porque es el día reservado a que el buen rollo, la música y la fiesta se adueñen de la Copa con la tradicional "Fiesta de las Aficiones", en la que los colores de las camisetas de todos los equipos participantes en la Copa se unen para pasar un buen rato todos juntos.

Colorido

La verdad es que este evento cada edición copera adquiere un mayor protagonismo en la agenda, participando aficionados de equipos, incluso, no presentes en la Copa del Rey o también que ni siquiera juegan en la ACB. Las inmediaciones de La Alquería del Básket, al ladito del Roig Arena, fue esta vez el punto de encuentro al mediodía de un gran festín que se prolongó por más de dos horas en un día radiante de sol en Valencia.

Hubo mucha música, como siempre, mucho buen rollo, como siempre, mucha beautiful people, como siempre, y también gran protagonismo de la "marea verde" desplazada a Valencia, que ya no tiene al Unicaja en competición, pero que sigue disfrutando (de otra manera) de la Copa en la capital del Turia.

Liderados por la Banda de los Mihitas, los aficionados ataviados con los colores verde y morado del Unicaja fueron muy protagonistas durante toda la mañana. Sonó varias veces el himno del Unicaja, pero también la canción del Mohicano y el resto de esa banda sonora que acompaña al equipo durante cada partido en el Martín Carpena.

Marea verde

Según informó el club, son 700 los aficionados que estuvieron el jueves viendo en directo el partido de cuartos de final contra el Real Madrid. No sé exactamente cuántos habrán vuelto a casa una vez consumada la eliminación del equipo, pero si no estaban los 700 en la fiesta, lo pareció. Honores, desde luego para una afición que cuando coge la maleta y sale a la carretera siempre lo da todo.

A pesar de la rivalidad deportiva que se genera entre los 8 equipos finalistas, el Encuentro de las Aficiones volvió a mostrar su carácter inclusivo, en una actividad marcada por el respeto entre los aficionados y el espíritu de hermandad, demostrando que el deporte es un punto de unión más allá de la competición.

Los aficionados de todos los equipos, juntos en Valencia. / ACBPhoto

Comunión entre todas las aficiones

Seguidores de todas las edades, desde niños a abuelos, familias enteras, grupos de amigos... todos juntos bailaron, cantaron y se "picaron" de forma cariñosa animando a sus respectivos equipos y al equipo también del que estaba a su lado.

La fiesta no acabó al finalizar el evento, porque la tradición manda que hay que terminarla con una buena comida. Hubo mucha paella, como no puede ser de otro modo, pero también todo tipo de manjares que compartieron unos y otros previo a un pequeño reposo antes de acudir al Roig para, entonces sí, olvidarse del colegueo de la mañana y animar a muerte cada uno a los suyos. El año que viene, más... y a poder ser, con el Unicaja jugando las semifinales.