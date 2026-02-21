El Unicaja acaba sexto la Minicopa Endesa

El Unicaja infantil masculino rozó la quinta plaza en la Minicopa Endesa 2026 celebrada en Valencia, pero terminó cediendo ante el Cajasiete Canarias en un duelo vibrante que se decidió en los últimos segundos (79-83). Los jugadores dirigidos por Manolo Bazán firmaron un ejercicio de carácter y competitividad para contrarrestar la superioridad física interior del conjunto tinerfeño. Emilio Guerrero volvió a liderar al equipo con una actuación sobresaliente: 16 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias.

A remolque

El encuentro arrancó con dificultades ofensivas para el cuadro malagueño, aunque su intensidad defensiva impidió que el rival jugara con comodidad. La presión sobre líneas de pase y la actividad atrás mantuvieron el choque equilibrado hasta que, en el tramo final del primer cuarto, un impulso anotador permitió a los de Los Guindos cerrar el periodo con un esperanzador 12-17.

El segundo acto comenzó con un parcial favorable que estrechó aún más el marcador (17-19), reflejo del trabajo colectivo y la fe del equipo. Sin embargo, el Fundación CB Canarias reaccionó apoyándose en el dominio interior de Maiga, que empezó a imponer su físico en la pintura. Esa mayor presencia bajo los aros permitió a los insulares abrir brecha antes del descanso (33-41).

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el Unicaja regresó con determinación. Guerrero elevó el tono defensivo y contagió a sus compañeros, que encontraron mejores situaciones de tiro para situarse 40-45. Pese a un nuevo arreón del pívot canario, los malagueños resistieron y llegaron al último cuarto con opciones (52-63).

El Unicaja estuvo cerca, pero se tuvo que conformar con la sexta plaza. / ACBPhoto-DAVID GRAU LLINARES

Lejos de bajar los brazos, el conjunto de Bazán volvió a apretar el marcador hasta el 63-68 a falta de algo más de seis minutos. El rival insistió en cargar el juego interior para recuperar la decena de ventaja (63-75), pero el Unicaja respondió con orgullo. La energía defensiva y el acierto en transición comprimieron el resultado hasta un emocionante 71-76.

En el tramo final, la sociedad formada por Emilio Guerrero y Joan Seguí colocó el 79-81, dejando el desenlace completamente abierto. No obstante, una última acción culminada por Maiga a cinco segundos del final cerró el encuentro con el definitivo 79-83.

El Unicaja infantil masculino se despide de la Minicopa con la cabeza alta, tras competir de tú a tú ante uno de los equipos más poderosos físicamente del torneo y demostrar una vez más su carácter y capacidad de lucha.