Unicaja: Tres internacionales y muchos nombres propios en una nueva hoja de ruta

Cerrado el capítulo de la Copa del Rey, al Unicaja se le abre un horizonte ciertamente complicado para afrontar el resto de la temporada en Liga Endesa y la Basketball Champions League. El paso del Roig Arena ha demostrado que hay muchos deberes pendientes e Ibon Navarro no tiene tiempo que perder, pasando a volver a la pista este mismo miércoles en un cambio de planes, aunque sí varias bajas por la clasificación al Mundial 2027 y otras de carácter físico.

Solo tres internacionales

A diferencia de la ventana anterior, el equipo malagueño apenas va a perder a tres jugadores. Emir Sulejmanovic se concentró este domingo en la ciudad de Tuzla. Allí deberá preparar el doble enfrentamiento que tendrá con Bosnia y Herzegovina contra Suiza, primero en suelo local (viernes 27 de febrero, 20.00 horas) y después como visitante (lunes 2 de marzo, 19.00 horas).

Otro de los que busca un poco de aire en esta Ventana FIBA es Olek Balcerowski. El pívot polaco empezó la temporada con números de líder, pero su rendimiento, también afectado por distintas lesiones, ha venido a menos. Su doble cita será contra Letonia, dirigida por Sito Alonso. El primer partido será en suelo letón (27 de febrero, 18.30 horas) y el segundo en territorio polaco (1 de marzo, 20.30 horas).

El tercer y último internacional es Chase Audige, destinado como pocos a recuperar la confianza en su baloncesto. Sin ser un tirador, se ha venido abajo en el lanzamiento exterior. El cajista volverá a vestir la camiseta de Jamaica la madrugada del 27 al 28 de febrero, a partir de las 00.10 horas, frente a Bahamas. El siguiente será la madrugada del 2 al 3 de marzo a las 00.00 horas contra Canadá.

Kendrick Perry y Chris Duarte, ambos en las prelistas de Montenegro y República Dominicana, respectivamente, se van a quedar en Málaga para trabajar con el equipo. Tampoco viajarán Alberto Díaz (España) ni Killian Tillie (Francia) después de sus correspondientes lesiones. De hecho, la única presencia cajista que tendrán la selección de Chus Mateo es Paco Aurioles en el banquillo, además del malagueño y canterano Francis Alonso.

¿Dos recuperaciones?

A partir de ahí, se abren dos semanas muy importantes para reducir el número de efectivos en la enfermería. El más evidente es Alberto Díaz. El capitán del Unicaja forzó con esa lesión en los isquiotibiales para estar en los cuartos de final contra el Real Madrid, jugó tres minutos en el Roig Arena y todo apunta a que pueda estar de vuelta en el regreso a la competición.

Alberto Díaz y Killian Tillie podrían estar de vuelta en el Unicaja antes del regreso a la ACB. / ACBPhoto/R.Pozo

Otro caso es el de Tillie. El francés lleva sin jugar alrededor de un mes por varios golpes en la rodilla. Ha entrenado con el grupo y llegó a ser una opción, aunque poco real por la necesidad de cupos, para jugar en Valencia. Ha sido mucho tiempo el que ha necesitado el galo para que remita el dolor y estos días sin partido deben ser fundamentales, especialmente después de la lesión de Tyson Pérez.

Dos lesionados

Porque el hispano-dominicano es el nombre propio del Unicaja. Parece que el problema de su talón es más grave de lo que se pensaba y podría pasar por quirófano, quedando apartado varios meses. ¿Es el mercado de fichajes una opción? Es un caso difícil porque la plantilla se quedaría justa de cupos -cuatro en ACB y cinco en BCL- y no hay un solo escenario descartado.

Al menos, la luz entra desde David Kravish. Se rompió el peroné en octubre y entra ahora en la fase final de su recuperación. Lleva varias semanas entrenando en solitario, lanzando a canasta. Lo siguiente pasa por volver al trabajo con el equipo, aunque en el club de Los Guindos tienen muy claro que no van a tomar ni un solo riesgo con él.

Así que esta es la situación con la que el Unicaja va a afrontar las dos semanas que quedan hasta el próximo encuentro de ACB. Dos semanas de muchísima importancia antes de enfrentarse a dos finales en Europa y un mes de marzo en Liga Endesa de infarto.