Ibon Navarro y Olek Balcerowski, protagonistas cajistas de la rumorología de la Copa

La Copa del Rey de baloncesto siempre marca un antes y un después durante la temporada. No solo en lo deportivo, de la que sale un ganador y varios perdedores, también porque es el momento en el que empieza a moverse el mercado de cara a la siguiente temporada. Muchos grandes fichajes en la historia de la ACB se han "cocido" en febrero, durante el torneo del k.o, aunque luego haya que esperar hasta 4 o 5 meses para que lo pactado y firmado salga a la luz y se pueda confirmar oficialmente.

Mercado abierto

Y es que en la Copa de básket se juegan partidos, sí, pero, en paralelo, se disputa otro torneo: el del mercado. No sale en televisión, no tiene estadísticas y rara vez deja imágenes nítidas. Se intuye en los pasillos, en los ascensores, en una mesa apartada de cualquier restaurante y, sobre todo, en ese ecosistema que cada año se repite con pequeñas variaciones: el hotel de concentración de todos los equipos que la ACB elige como centro de operaciones.

El Hotel Primus fue el cuartel general de la Copa del Rey de Valencia. / ACBPhoto

Directivos, jugadores, representantes

El patrón es conocido por cualquiera que haya vivido un fin de semana copero desde dentro. En la ciudad sede aterriza la élite del baloncesto español —directivos, entrenadores, ojeadores, jugadores— y con ellos lo hace el otro gran actor del juego: los principales agentes, los representantes que manejan carteras enormes y agendas imposibles. En cuatro días coinciden en el mismo sitio los que tienen que decidir. Y con todos juntos, el mercado se acelera.

Los “corrillos” son parte del decorado. Grupos pequeños, conversaciones rápidas, saludos que parecen casuales y que casi nunca lo son. Reuniones que empiezan en el lobby “para comentar el partido” y terminan con una lista mental de prioridades: el base que falta, el cupo que hay que asegurar, el entrenador que acaba contrato, el joven al que conviene seguir de cerca. Entre medias, cafés con prisa, llamadas al oído y paseos cortos por los pasillos.

El Hotel de la ACB, centro de operaciones

El hotel de la ACB funciona como una especie de plaza mayor del mercado. No hace falta citarse demasiado: basta con estar. Quien quiere dejarse ver, se deja ver. Quien necesita moverse, se mueve. Y quien prefiere discreción, la busca: una sala apartada, un reservado, un “subimos un momento”. En ese microclima, las reuniones no siempre llevan corbata ni acta, pero sí intención. Muchos contactos no cierran nada en ese instante, pero siembran el terreno.

De Larrea, el nombre estrella de la Copa 2026

En las últimas horas se ha hablado mucho, por ejemplo, de que el Real Madrid podría estar interesado en fichar a Sergio De Larrea, el base del Valencia. La rumorología apunta a que el base vallisoletano no está a gusto con su papel en el equipo taronja, en el que muchas veces no ha estado ni convocado por Pedro Martínez, y que el equipo merengue quiere "pescar" en ese presunto río revuelto, aunque el canterano tenga todavía un año más de contrato garantizado con el equipo naranja.

Sergio de Larrea recibe el MVP de la Supercopa. / Jorge Zapata / EFE

De Larrea es el nombre estrella de esta resaca copera, pero en versión cajista también hay dos protagonistas de mucha rumorología durante este pasado fin de semana: Ibon Navarro y Olek Balcerowski.

Ibon Navarro

En el caso de Ibon se ha hablado mucho estos días en Valencia de dos posibilidades totalmente diferentes respecto al futuro profesional del vitoriano: que Ibon no cumpla el año que tiene firmado en Málaga y el próximo verano pueda dar el salto a algún equipo de Euroliga; y también la intención del Unicaja de ponerle encima de la mesa antes de que acabe la presente temporada una ampliación de su contrato hasta 2030, o sea tres cursos más de lo que tiene a día de hoy firmado.

Ibon Navarro, durante un partido. / Jorge Zapata

Verdad o no, lo cierto es que Ibon entra siempre en quinielas de otros clubes con mayor músculo económico. Lo ciertamente novedoso es esa presunta intención del club de Los Guindos de mantener su apuesta por el vasco a más largo plazo, hasta 2030. Veremos los próximos meses si pasa alguna de las dos cosas.

Olek Balcerowski

En el caso del pívot polaco que estos días está ya concentrado con su selección para jugar la ventana FIBA, lo que se especulaba estos días en Valencia es su posible salida de Málaga al final de esta temporada rumbo a un club de la Euroliga. Hay que recordar que hace solo un mes, el Unicaja renovó al pívot hasta 2028. Una operación que asegura al club una buena cantidad económica en caso de que algún equipo apueste fuerte por el polaco y sea verdad que cambia de aires.

Olek Balcerowski. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Una renovación en plena temporada no implica que se vaya a quedar en Málaga hasta esa fecha (Brizuela es un buen ejemplo), pero es cierto que Balcerowski no tuvo una buena experiencia en su etapa Euroliga en el Panathinaikos, que en Málaga tiene un rol importante en la rotación interior y que esa ampliación de su contrato hace entrever que Olek está contento en Málaga.

Habrá que esperar a final de temporada para ver si esa rumorología se queda solo en eso o va más allá. Su condición de cupo, en el caso hipotético que se vaya del Unicaja, sí que generaría algún problema a la hora de planificar la próxima temporada.

Planificación 2026/2027

Nada de todo esto que se filtra (casi siempre de manera interesada por alguna de las partes) significa que los acuerdos se cierren allí o se vayan a cerrar en el futuro inmediato. A menudo lo que ocurre es más sutil: se abre una puerta, se confirma una disponibilidad o se detecta un interés. Lo que nadie puede negar es que la Copa es ese sitio donde los cotilleos se agitan hasta el límite. Como dice la canción, lo de estos días en Valencia... "son rumores, son rumores".