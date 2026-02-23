El Joventut, rival del Unicaja para ganar la BCL, muy cerca de anunciar la incorporación de Jabari Parker

Jabari Parker jugará en el ASISA Joventut hasta final de temporada, después del acuerdo alcanzado por el conjunto verdinegro con el Partizan de Belgrado, su actual equipo tras su salida del Barça el pasado verano, y que será oficializado en breve, según informaba el periodista Adrián Rodríguez en su cuenta de Twitter, y a falta de confirmación oficial por ambos equipos.

El conjunto de Dani Miret, que no pudo pasar de los cuartos de final de la Copa del Rey, iba en busca de un jugador anotador y resolutivo después de la salida de Sam Dekker, y han encontrado en el alero ex azulgrana en la mejor opción para reforzarse de cara al tramo definitivo de la temporada, en lucha por la Liga Endesa y, sobre todo, la Champions Basketball League, que jugará la Fase final en el Olímpic de Badalona, competición a la que aspira también al título el Unicaja, después de haberla ganado las dos últimas ediciones en Belgrado 2023 y Atenas 2024.

Sin minutos en el Partizan

El jugador, que ya no contaba desde hacía semanas en el conjunto de Joan Peñarroya, no ha conseguido un acuerdo para rescindir su millonario contrato, aunque ha logrado poder salir de Belgrado y regresar a Barcelona donde se encuentra su familia, según ha informado el diario Sport.

Jabari Parker, en su etapa en el Barça. / ACB Photo - Mariano Pozo

Una cesión positiva para todos

La incorporación de Parker por el Joventut supondría cerrar una operación a tres bandas en la que todas las partes saldrían beneficiadas. El ASISA Joventut logra a un jugador con facilidad anotadora y con amplia experiencia en la elite del baloncesto. Parker regresa a Barcelona, donde se encuentra muy cómodo y con opción de ser importante para los verdinegros. Y el Partizan se saca de encima temporalmente a un jugador con el que Joan Peñarroya no contaba, y con el que han intentado llegar a un acuerdo para rescindir el contrato, aunque no se han puesto de acuerdo, por lo que la solución temporal es una cesión de la que se beneficiará el Joventut, salvo giro radical de los acontecimientos en las próximas horas.

Fuera de forma

¡Ojo! que en esta incorporación también hay algunas sombras. Y es que Joan Peñarroya ya había anunciado que Parker no volvería al equipo al considerarlo fuera de forma. Parker no ha mostrado un buen nivel esta temporada cuando ha contado con minutos, en la etapa de Zeljko Obradovic al frente del equipo serbio. Ahora, sin jugar durante tantas semanas, habrá que evaluar su condición física en un Joventut que necesita impacto inmediato de su fichaje, porque en poco más de dos meses llega la Final Four de la BCL en el Olimpic.