Primeras imágenes del excajista Tyson Carter entrenando con el Estrella Roja

Muy buenas noticias e imágenes llegan desde Belgrado. El excajista Tyson Carter ya se está entrenando con sus compañeros del Estrella Roja, tras superar un grave problema de salud que le obligó a ser hospitalizado el pasado mes de octubre en Belgrado, poniendo en vilo a su nuevo club, a sus excompañeros del Unicaja y a la propia "marea verde".

Susto

Tras un partido de Euroliga en la pista del Fenerbahce, en el que Carter fue el mejor de su equipo, todo cambió para el escolta de Misisipi. Al regresar a Belgrado desde Estambul, el jugador comenzó a experimentar tos intensa, dolor abdominal y dificultades respiratorias. Las pruebas médicas a las que fue sometido revelaron que padecía una embolia pulmonar, una afección grave que afecta a los pulmones y que le obligaron a ingresar durante casi un mes en el hospital de la capital serbia.

Ánimo del Unicaja

Durante ese tiempo, la situación de Carter fue una de las noticias deportivas más comentadas en Serbia y también en España, especialmente entre los seguidores del Unicaja, equipo con el que logró seis títulos: dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League y una FIBA Intercontinental Cup. El club de Los Guindos estuvo muy pendiente de su situación hasta el punto de que Bozidar Maljkovic, embajador cajista en la capital serbia, fue uno de las pocas personas que recibieron autorización de los médicos para poder visitar al jugador en su habitación del hospital.

Un mes ingresado

El Estrella Roja informó cuatro semanas después de su acelerado ingreso hospitalario que Tyson Carter había sido dado de alta y que continuaría su recuperación en casa bajo seguimiento médico. La noticia del alta fue recibida con alivio y esperanza por todos los que conocen al jugador, aunque conscientes de que por delante todavía quedaba un largo periodo de recuperación.

Rehabilitación

Desde entonces, Carter ha ido dando pasos cortos pero significativos en su recuperación. En los últimos partidos que su equipo ha jugado como local en el Belgrado Arena, Carter se ha dejado ver, compartiendo momentos con sus compañeros, saludando al cuerpo técnico y apoyándolos incluso antes de poder entrenar al completo.

Primeras imágenes de Carter entrenando

El escolta de Misisipi ya se entrena casi como uno más con su equipo. En la cuenta de Instagram del equipo serbio se han podido ver este martes tres imágenes de Tyson Carter trabajando junto a sus compañeros, que preparan ya el partido de Euroliga de este miércoles contra el Efes de Pablo Laso. Carter podría entrar en cualquier momento en una convocatoria, aunque no es seguro que lo haga esta semana

Recuperación

La historia de Tyson Carter —del susto inicial y el ingreso prolongado al hospital hasta el regreso al entorno de su equipo— es un ejemplo de fuerza, resiliencia y apoyo colectivo. A sus 27 años, el jugador encara ahora uno de los retos más importantes de su carrera fuera de la pista; recuperarse por completo de una embolia pulmonar y volver al nivel competitivo que le permitió brillar en Málaga y también en la élite europea con el Estrella Roja... hasta que llegó su enfermedad.