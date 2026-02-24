El regreso de David Kravish a los entrenamientos del Unicaja debe esperar

El pasado 25 de octubre, en la visita del Unicaja a la pista de La Laguna Tenerife, David Kravish vivió un momento amargo que le partió la temporada en dos. A él y al propio Unicaja. La desafortunada acción llegó en el segundo cuarto: el pívot cayó de manera aparatosa en una jugada defensiva y se marchó directo hacia el túnel con un gesto que ya avisaba de que no era “un golpe más”. La preocupación se instaló en el equipo incluso antes de que llegaran las pruebas. En la sala de prensa, el propio Ibon Navarro no escondió el temor de que la lesión era importante: “pinta muy mal”, dijo aquel día el técnico cajista.

Kravish se retira lesionado en Tenerife. / ACBPhoto-Emilio Cobos

Fractura de peroné con paso por el quirófano

La confirmación oficial no tardó en llegar. El Unicaja comunicó pocas horas después que Kravish sufría una fractura del peroné de la pierna derecha y que el tiempo estimado de baja se situaba en torno a cuatro meses, siempre condicionado por la evolución. Con el diagnóstico encima de la mesa, el paso siguiente fue inevitable: pasar por el quirófano. El jugador fue operado en el Hospital Quirónsalud comenzando a partir de entonces un largo periodo de recuperación.

Largo periodo de recuperación

Mucha rehabilitación, trabajo de movilidad, fuerza, readaptación… y paciencia ha sido la rutina por la que ha pasado el pívot de pasaporte búlgaro estos últimos meses. A pesar de la dureza de la lesión, Kravish mostró desde el principio una actitud positiva hacia su recuperación. En las primeras semanas, se centró en seguir el plan de rehabilitación recomendado por los médicos del club, que consistió en reforzar la musculatura de la pierna y recuperar la movilidad de la zona afectada. Durante esos meses, el jugador se mantuvo al margen de la competición, pero estuvo involucrado en el día a día del equipo, aportando su energía y experiencia desde el banquillo. El pívot se mantuvo en contacto constante con sus compañeros y cuerpo técnico.

David Kravish, en el hospital / Unicaja

Evolución positiva

En enero, desde el propio entorno del equipo, se transmitió optimismo con el avance de su puesta a punto. Navarro explicó que la recuperación avanzaba "muy bien”, aunque con días en los que el dolor aparecía y obligaba a ajustar cargas, siempre dentro de un proceso largo y medido. La idea del club siempre ha sido la misma: prudencia. Y es que no sólo se trata del alta médica, sino de volver al ritmo real de entrenamiento y competición.

Pequeño contratiempo

En ese contexto, el calendario marcaba su regreso progresivo tras la Copa del Rey de Valencia, justo para afrontar ya con sus compañeros el tramo decisivo de la temporada. De hecho, se esperaba que esta misma semana Kravish pudiera dar un paso más y volver a entrenar. Sin embargo, la realidad ha obligado a frenar su vuelta. El pívot ha notado molestias provocadas por un pequeño edema, una reacción habitual después de tantos meses sin poder apoyar su pie con normalidad y de la propia reintroducción de carga en la zona. No es una recaída de la fractura, pero sí un aviso de que la lesión necesita una transición más gradual.

Una vez descartado un problema importante con esos dolores, se trata de tener calma y esperar un poco más. Hay que ir con cuidado, no forzar, y si todo evoluciona como se espera, su regreso a los entrenamientos con el grupo se produciría dentro de un par de semanas, ya con mejores sensaciones y menos riesgo de contratiempos.

Noticias relacionadas

Vuelta necesaria

Durante todos estos meses, el equipo de Navarro se ha ido adaptando a su ausencia, incluso acudiendo al mercado para fichar a Augustine Rubit como sustituto. Pero se sabe que su regreso será un refuerzo importante para la segunda parte de la temporada. La figura de Kravish sigue siendo esencial para el Unicaja, no solo por su rendimiento físico, sino por su liderazgo dentro del vestuario. Su regreso seguro que ayudará.