Más problemas para el Unicaja y la rodilla de Balcerowski

Más problemas para la enfermería del Unicaja en un año en el que todo está saliendo cruz. Olek Balcerowski, que se marchaba esta semana con Polonia para disputar la segunda Ventana FIBA de la clasificación al Mundial de 2027, se quedará finalmente en Málaga por una tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda, según ha informado el club de Los Guindos.

Los últimos meses del pívot en el apartado físico están siendo trágicos. Tuvo problemas en el tobillo, un golpe en el gemelo en la pista del Würzburg Baskets estuvo a punto de poner su participación en la Copa del Rey en jaque y ahora es la rodilla. Lo cierto es que el cajista no fue con su selección en noviembre y una nueva lesión le ha privado de ser el eje referencial en Polonia.

Dos semanas hasta la BCL

Habrá que ver cuál es el tiempo de recuperación. En la parte positiva, falta una semana y media hasta que el balón vuelva a aparecer en competición para el Unicaja. Será el día 8 de marzo en la pista del Bàsquet Girona. Este miércoles regresaba el equipo a los entrenamientos después del batacazo en la Copa del Rey e Ibon Navarro sumará un lesionado más a la enfermería, ahora compuesta por Tyson Pérez y David Kravish, y dando salida a Alberto Díaz y Killian Tillie.

En el lado más negativo está el día 10 de marzo y el partido en la Basketball Champions League contra el Elan Chalon. El Unicaja necesita sus mejores cartas para poner un pie o asegurar su presencia en los cuartos de final. Balcerowski es la pieza más distinguida en el puesto de '5', especialmente ahora que Sulejmanovic empezaba a ser más fiable en el '4', y puede dejar un agujero muy importante en la pintura.

Ibon Navarro afronta un serio problema con los cupos. / Gregorio Marrero

Cupos

Sin olvidar la problemática que aparece con los cupos. Contando con la baja de Tyson, si Balcerowski no llega a tiempo, necesitaría dar entrada a Manu Trujillo o a Arturas Butajevas para tener los cuatro Jugadores Formados Localmente (JFL) que exige la ACB -teniendo a Alberto, Jonathan Barreiro y Nihad Djedovic como sanos-, y los cinco de la BCL -donde sí entra Emir Sulejmanovic-.

Cada día cuenta y el reloj ha empezado a correr para recuperar lo antes posible a Balcerowski si el Unicaja quiere evitar un problema importante.