Unicaja: Los dos finalistas de la BCL se clasificarán desde 2027 directamente a la NBA Europa

Noticias muy importantes para el Unicaja en lo que respecta a su futuro europeo. El reloj sigue corriendo y, a expensas de que se confirmen las 12 franquicias que jugarán la NBA Europa y si habrá algún representante español en ese grupo, los equipos de la Basketball Champions League han recibido una novedad muy importante: los dos finalistas de la Final Four se clasificarán directamente a la NBA Europa a partir de la temporada 2026/27.

Los clubes de la BCL se reunieron esta semana en Génova como ya es tradicional y, según ha informado Eurohoops, el tablero del baloncesto europeo va cogiendo forma. Al menos, las piezas que le afectan directamente al Unicaja van siendo cada vez más certeras de cara a saber los requisitos o las vías de clasificación con las que cuenta para jugar esta nueva competición que se estrenará en el curso 2027/28.

Dos finalistas

Antes, la BCL va a ser el caballo ganador de los 32 equipos que vayan a estar a partir del próximo mes de octubre en la competición continental de la FIBA porque es el billete más 'sencillo' que puede permitir estar en esa nueva aventura. Equipos como Joventut, Gran Canaria o Alba Berlín ya dieron el salto, ASVEL Villeurbanne lo hará de cara al próximo curso y no es descartable que algún otro rival de entidad lo haga viendo lo que está en juego.

El Joventut es uno de los grandes rivales de este curso. / BCL

Así que el Unicaja ya tiene muy claro cuál debe ser su gran reto del próximo curso. No valdrá con solo llegar a la lucha por el título, sino que ahora tendrá que jugar la final. Es algo que ha hecho en las dos temporadas que ha ganado el trofeo, aunque este año se juega la vida en pleno Round of 16. Primero, afronta una final de un calado muy importante el próximo 10 de marzo en la pista del Elan Chalon. Lo que ocurra después...

Segunda vía

Ha quedado que la BCL es la apuesta más segura, pero no es la única. Las otras dos plazas se repartirán mediante un sistema de competición entre los campeones de las ligas europeas. Ese es el nombre técnico, aunque queda por confirmar qué ocurre si en caso de que el que gane sea un club de Euroliga, si a ese torneo va el primero de los equipos que hayan competido en BCL.

Lo que parece estar sobre la mesa es que es un sistema de clasificación que se jugará en junio, en el último momento de la temporada. Era uno de los temas sensibles de la FIBA para perjudicar lo menos posible a los equipos y podría haberse encontrado una fecha definitiva. Ahora bien, todo este torneo deberá noticias confirmadas en los próximos meses.

El Real Madrid es una incógnita de cara al próximo curso en Europa. / ACBPhoto

¿Y el Real Madrid?

No obstante, la gran pregunta del baloncesto español es qué va a hacer el Real Madrid la próxima temporada. Su contrato con la Euroliga se acaba este curso 2025/26 y su postura está totalmente inclinada hacia la NBA Europa. Habrá que ver si tener a Chus Bueno como nuevo CEO de la máxima competición devuelve a los blancos al lado Panathinaikos, Olympiacos, Barça... En caso contrario, ¿el Madrid jugaría un año en la BCL?

Así que son muchas las preguntas que quedan por responder, pero el Unicaja ya lo tiene claro. El gran caballo de batalla de la próxima temporada debe ser la gran final de la BCL para estar en ese primer año de la NBA Europa junto al resto de las 12 franquicias y los otros tres equipos clasificados por méritos deportivos.