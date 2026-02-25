El Unicaja cruza los dedos con los cupos

Al Unicaja se le ha quedado un futuro repleto de incógnitas acerca de los cupos. La plantilla 2025/26 empezó con excedentes, pero la realidad es que todos los problemas que no hubo en temporadas anteriores se están concentrando en esta e Ibon Navarro ha empezado a cruzar los dedos sobre el estado físico de algunos de sus jugadores, especialmente tras la lesión de Tyson Pérez y los problemas de rodilla de Balcerowski.

Cupos del Unicaja

Los problemas en el talón del hispano-dominicano, aún más con la sombra del quirófano, han dejado al Unicaja con lo justo y necesario para cumplir con el número de Jugadores Formados Localmente (JFL) que exige cada competición. La Liga Endesa requiere de cuatro para una convocatoria de 12, mientras que la Basketball Champions League obliga a incluir cinco como mínimo.

No debería ser un problema porque el equipo cajista, precisamente, es uno de los se guarda las espaldas a la hora de confeccionar la plantilla. Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic, Tyson Pérez y Olek Balcerowski son los cupos de este Unicaja, mientras que Emir Sulejmanovic también cumple con esa condición en Europa. La FIBA exige dos temporadas de formación, mientras que la ACB requiere tres. El bosnio estuvo dos campañas en el Barça entre los 13 y los 20 años, por eso solo es cupo en BCL.

La lesión de Tyson Pérez deja muy tocado al Unicaja con los cupos. / Gregorio Marrero

Lesiones en la plantilla

Las noticias en las últimas semanas no han hecho más que poner en jaque la tranquilidad del Unicaja. Con la lesión de Tyson y la tendinitis rotuliana en la rodilla del pívot polaco, el equipo se queda con solo tres cupos óptimos en estos momentos para visitar al Bàsquet Girona el 8 de marzo y con cuatro para jugarse dos días después el futuro continental en la pista del Elan Chalon. Quedan dos semanas para ello, pero es un problema que ya viene arrastrándose en las últimas semanas. Ibon Navarro tuvo que decidir entre Alberto y Manu Trujillo en Copa del Rey para cumplir con esos cuatro cupos, descartando una posible entrada de Killian Tillie, también lesionado entonces.

Las alarmas están ahí porque no hay que olvidar que los cupos en ACB son cuatro jugadores a los que las lesiones han afectado este curso en varias ocasiones. El capitán volverá a la dinámica del equipo después de quedarse fuera tres semanas, forzando para estar en Valencia, por una lesión en los isquiotibiales. Barreiro se perdió varios encuentros por un pinchazo en el gemelo, mientras que Djedovic estuvo fuera por unas molestias en el aductor.

Balcerowski no viajó con Polonia

El último varapalo ha sido el de Balcerowski, aunque no parece que sea especialmente grave, también afectado en el tobillo y en el gemelo en encuentros previos. Todo apunta a que estará para reemprender la marcha esta segunda parte de la temporada pese a haberse perdido la convocatoria con Polonia.

Si el Unicaja acaba finalmente sin acudir al mercado para sustituir a Tyson en caso de operarse, tendrá que cruzar los dedos por la salud de sus cupos del primer equipo sin echar mano de Trujillo o Arturas Butajevas. Ni un virus podrá afectar al núcleo exigido para estar en las convocatorias.