El Unicaja vuelve al trabajo este miércoles con muchas bajas y la mirada puesta en marzo y su futuro europeo

Después de la dura experiencia vivida en la Copa del Rey de Valencia, donde el Unicaja cayó de forma contundente ante el Real Madrid y quedó eliminado de la competición que había conquistado hace apenas un año, la plantilla malagueña se dispone a retomar los entrenamientos este miércoles, bajo las órdenes de Ibon Navarro, con la vista puesta en la primera semana de marzo, en la que habrá que visitar la cancha del Bàsquet Girona y también rendir visita al Elan Chalon de Francia, en lo que será la penúltima jornada de la liguilla del Round of 16 continental.

Fin de las mini vacaciones

El regreso al trabajo se produce tras unos días de descanso, después del paso fugaz del equipo por la Copa del Rey. Los jugadores sanos han tenido tiempo de descansar, mientras que los tres internacionales se han incorporado a sus respectivas selecciones y los que están renqueantes han seguido trabajando de modo individual para intentar recuperarse de sus respectivas dolencias lo antes posible, ahora que se entra en una fase definitiva de la temporada y el equipo necesita de la aportación de todos los jugadores de la plantilla.

Internacionales

Así las cosas, Ibon Navarro no contará esta semana de trabajo con Chase Audige, Emir Sulejmanovic y Olek Balcerowski, que disputarán encuentros de la Ventana FIBA con Jamaica, Bosnia y Polonia, respectivamente. Tres bajas importantes que se irán incorporando al trabajo a partir del lunes de la próxima semana.

Lesionados

A esas bajas por compromisos internacionales se suma la ausencia de Tyson Pérez y David Kravish, quienes tampoco se entrenarán esta semana. Pérez arrastra molestias y sigue fuera de la dinámica de grupo, con opcion serias de que tenga que pasar por el quirófano, mientras que Kravish continúa su proceso de recuperación tras la lesión de peroné sufrida meses atrás. La enfermería del Unicaja ofrece, a pesar de todo, alguna nota positiva: Killian Tillie, que había estado varios partidos de baja por un fuerte golpe en la rodilla, sí está previsto que pueda entrenar desde ya, aunque es probable que lo haga a menor ritmo que el resto de sus compañeros.

Calendario

Con este escenario, la plantilla inicia el trabajo con la mente puesta en el primer partido tras el parón, que será el domingo 8 de marzo en la pista del Básquet Girona, un encuentro clave para mantenerse sólidos en la parte alta de la clasificación de la Liga Endesa. Ese compromiso en tierras catalanas abre una semana crucial, ya que poco más de 48 horas después, el 10 de marzo, el Unicaja visita al Chalon, en un duelo decisivo de la Basketball Champions League, en el que se jugará gran parte de su continuidad en la competición europea. Un día que ya está marcado en rojo fosforito en la agenda cajista, porque una derrota en pista gala dejaría al equipo virtualmente eliminado de una competición internacional que ha dominado con puño de hierro las dos últimas temporadas, convirtiéndose en bicampeón de Europa FIBA en Belgrado 2023 y Atenas 2024.

El Unicaja volverá a la ACB en la pista del Bàsquet Girona. / ACBPhoto

Reseteo necesario

Ibon y su cuerpo técnico (faltarán estos días dos de sus auxiliares, Paco Alonso y Alberto Miranda, ambos también en la ventana FIBA con España y con Alemania, respectivamente) deberán gestionar el aspecto anímico de una plantilla que quedó muy tocada tras los cuartos de final coperos. El primer objetivo debe ser el de recuperar sensaciones y encarar con garantías los retos que restan en Liga Endesa y en la Basketball Champions League.