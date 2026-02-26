Esta es la agenda de los jugadores del Unicaja para la Ventana FIBA

Tras la Copa del Rey, y a la espera que regresen la Liga Endesa y la BCL, esta semana le toca el turno de las Ventanas FIBA. El Unicaja llega al parón con varios integrantes concentrados con sus respectivas selecciones para sus compromisos internacionales clasificatorios para la Copa del Mundo: Emir Sulejmanovic (Bosnia y Herzegovina) y Chase Audige (Jamaica), así como los técnicos ayudantes Paco Aurioles (España) y Alberto Miranda (Alemania). También estaba convocado con Polonia Olek Balcerowski, pero un problema físico le ha hecho quedarse en Málaga para recuperarse lo antes posible, renunciando a participar con su selección.

Emir Sulejmanovic

La Bosnia y Herzegovina de Emir Sulejmanovic se enfrentará en un doble duelo a Suiza, unos encuentros que comenzarán el viernes 27 en la localidad balcánica de Tuzla (20:00 horas) y que se repetirá el lunes 2 en la ciudad helvética de Kriens (19:00 horas). Los bosnios son terceros del Grupo C, sin haber conocido aún la victoria y empatados con los suizos en un grupo que también cuenta con Turquía (2-0) y Serbia (2-0).

Emir Sulejmanovic, con la camiseta de Bosnia. / FIBA

Chase Audige

Por su parte, Chase Audige ha cuzado el océano Atlántico para enfrentarse en el clasificatorio de FIBA América con la selección de Jamaica a Bahamas el viernes 27 en Kingston, la capital jamaicana (00:10 horas), y repetir tres días más tarde en el mismo escenario ante Canadá (00:00 horas). Los insulares son colíderes invictos del Grupo B tras dos partidos junto a Canadá, en un grupo en el que también se encuentran Puerto Rico (0-2) y Bahamas (0-2).

Chase Audige, durante un partido de Jamaica en Puerto Rico. / FIBA

Paco Aurioles

La selección española, que dirige el ex entrenador del Unicaja Chus Mateo y que cuenta en su staff con el entrenador ayudante de Ibon Navarro Paco Aurioles, se enfrentará a Ucrania el viernes 27 en un choque que tendrá lugar en Riga (Letonia) a partir de las 14:00 horas. Días más tarde, el lunes 2, volverá a medirse a los eslavos en Oviedo a las 20:30 horas. España marcha líder invicta del Grupo A europeo tras dos partidos, unos resultados que comparte con la propia Ucrania (2-0) y que la hacen estar por encima de las otras dos componentes del grupo, Dinamarca (0-2) y Georgia (0-2).

Paco Aurioles, con la selección española. / FEB

Alberto Miranda

La vigente campeona del mundo y Europa, Alemania, que contará una vez más con el entrenador ayudante del Unicaja Alberto Miranda entre sus filas, tendrá doble cita con Croacia el viernes 27 en Zagreb (20:00 horas) y el domingo 1 en la localidad alemana de Bonn (18:00 horas). Los germanos van líderes invictos del Grupo E junto con los balcánicos (2-0), superando a Israel (0-2) y Chipre (0-2).

Alberto Miranda atiende en un tiempo de muerto del Alemania-Turquía. / Selección de Alemania

Esta la hoja de ruta de nuestros internacionales en este camino clasificatorio para la próxima Copa del Mundo, que tendrá lugar en Qatar en 2027.