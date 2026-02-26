Jabari Parker refuerza al Joventut, rival directo en Europa del Unicaja, para la recta final de la BCL

Era un secreto a voces desde hace ya más de una semana y este jueves se ha hecho oficial: el Joventut de Badalona ha incorporado a su plantilla, en calidad de cedido, a Jabari Parker. El ala-pívot estadounidense, de 2,01 metros de altura y 30 años, aterriza en Badalona hasta final de temporada desde el Partizán de Belgrado, donde no contó con minutos tras ser apartado por Joan Peñarroya a principios de enero por su mal estado de forma.

Comunicado oficial del Partizán

El propio equipo serbio, en el que esta temporada juega el excajista Dylan Osetkowski, ha anunciado la operación en un comunicado: "Jabari Parker continuará jugando en el Joventut de Badalona lo que resta de temporada. El equipo español asumirá parte del salario del jugador, quien firmó un contrato de dos años con el Partizan Mozzart Bet a principios de temporada. En las últimas semanas, Parker ha estado entrenando individualmente para alcanzar su mejor forma física, y ahora tendrá la oportunidad de demostrar su valía en el campo con el Joventut".

Refuerzo para aspirar a la BCL

Con esta incorporación, el Joventut refuerza su plantilla para el esprint final de la Basketball Champions League (BCL), competición en la que el conjunto verdinegro aspira a destronar al Unicaja, vigente bicampeón de esta competición. Parker, formado en la prestigiosa universidad de Duke, regresa a la Liga Endesa, donde ya dejó su huella en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 con el Barça. Durante su paso por el Palau Blaugrana, el estadounidense promedió 12,6 puntos por partido con un impresionante 44% en triples, además de 3,5 rebotes. Es cierto que esos números no tienen nada que ver con sus prestaciones este curso en un Partizan en el que ha jugado de manera intermitente y en el que no ha demostrado nada de lo visto en su etapa en el Barça.

Jabari Parker bota el balón. / Valentí Enrich

Experiencia NBA

Parker, elegido con el número 2 en el Draft de la NBA de 2014 por los Milwaukee Bucks, jugó un total de 310 partidos en la liga estadounidense, promediando 14,1 puntos y 5,5 rebotes. Tras su paso por la NBA, el ala-pívot se trasladó a Europa, donde ha disputado 92 encuentros en la Euroliga con unos promedios de 11,5 puntos y un 37% en triples. Su llegada al Joventut se produce después de que Sam Dekker dejara el equipo debido a problemas de salud en su hombro, por lo que Parker llega para cubrir esa baja en la posición de "4".

Noticias relacionadas

Partido clave en el Carpena

El debut de Jabari Parker con la camiseta del Joventut se espera para el próximo 8 de marzo, en el partido ante el Covirán Granada en el Olímpic de Badalona. También, si es que su físico se lo permite, estará en el partido europeo de la última jornada de la liguilla del Grupo K continental que se jugará en el Martín Carpena, el 17 de marzo, desde las 20 horas. Una cita que será clave para el futuro de la competición. En la Penya esperan que su llegada sea un factor clave para el equipo en la parte decisiva de la temporada.