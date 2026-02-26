¿Por qué el Unicaja ya no es favorito para ganar la BCL?

El dato, de entrada, chirría. El Unicaja viene de reinar con puño de hierro dos años seguidos en la Basketball Champions League —Belgrado 2024 y Atenas 2025— y, aun así, la propia competición lo coloca a día de hoy como octavo candidato al título en su último Power Ranking.

Afortunadamente, no es una clasificación matemática, aunque sí una fotografía del momento, teniendo en cuenta dinámicas recientes, inercias y sensaciones. Y esa imagen, ahora mismo, tras el fiasco copero y la última derrota continental en Alemania lleva a los malagueños lejos del vagón de cabeza, por detrás incluso de los otros tres equipos ACB que participan en la competición: Joventut (4º), La Laguna Tenerife (5º) y Dreamland Gran Canaria (7º).

¿Por qué el Unicaja, bicampeón, ya no aparece en primera línea?

Hay varias causas que se cruzan y se alimentan entre sí para explicar que la BCL no confíe, ahora mismo, en el proyecto cajista 2025/2026. Algo que seguro que lejos de ser un hándicap para Ibon Navarro y para sus jugadores, se convertirá en un acicate para afrontar lo que queda de liguilla del Round of 16 y lo que queda de competición.

Cinco causas

Se puede hablar de 5 causas que explican este mensaje negativo respecto al futuro continental del cuadro verde y morado. Motivos todos que Ibon Navarro y sus jugadores intentarán cambiar en lo que resta de temporada continental, empezando con ese partido del martes 10 en la cancha del Elan Chalon.

1. Dos derrotas que pesan más de lo que dicen

En un ranking que mide “estado de forma”, los dos traspiés del Round of 16 en Badalona y en Wurzburg son una losa. No solo por el resultado, sino por el mensaje: el Unicaja dejó de transmitir esa sensación de control que en las últimas temporadas convertía cada partido europeo en una cuesta arriba para el rival. El Power Ranking no perdona el presente, aunque el pasado sea dorado.

2. La BCL puntúa “sensaciones” y el Unicaja vive un tramo de dudas

La competición FIBA se fija en dinámicas recientes y en la inercia de las últimas semanas. Es decir, no se evalúa tanto el techo como el pulso. Y el pulso cajista se ha frenado. El equipo aún puede reaccionar —incluso acabar primero si gana lo que queda—, pero el termómetro de la competición marca ahora mismo otra cosa: menos regularidad, menos colmillo fuera de casa y menos certeza competitiva. Todo eso unido a que hay varios rivales que están en un buen momento es lo que complica seriamente las opciones del equipo malagueño de poder repetir el título continental.

3.Sin margen de error

La situación clasificatoria aprieta al Unicaja. La visita al Elan Chalon, del próximo martes 10 de marzo, es trascendental. Una derrota en cancha gala dejará al equipo virtualmente eliminado de la competición, sin ni siquiera jugar el play off de cuartos de final. La posibilidad está ahí, los antecedentes impiden ser optimistas y el ránking publicado por la BCL se ceba en esa opción.

Clasificación del Grupo K de la BCL tras la cuarta jornada del Round of 16. / BCL

4.Varios aspirantes a destronar al rey verde y morado

El ranking de favoritos antes de afrontar la penúltima jornada de la segunda fase lo encabezan AEK (1º), seguido por Galatasaray (2º) y ALBA Berlín (3º), tres equipos en momento sólido, con narrativa ascendente y la etiqueta de aspirantes a la Final Four. El Unicaja, en cambio, aparece en un “segundo escalón” por detrás de Joventut (4º), Tenerife (5º), Le Mans (6º) y Gran Canaria (7º). Sorprende la verdad lo del equipo de Las Palmas, que es verdad que tiene mucho más enfocado su pase al play off de cuartos de final, pero que está atravesando por una temporada en la que está muy lejos de aspirar a grandes objetivos.

5.Lesiones y problemas físicos

Los problemas físicos del Unicaja le impiden estar a su nivel habitual de las últimas temporadas. No contar con Tyson Pérez, jugador clave el pasado curso en la Final Four de Atenas, penaliza las opciones cajistas. La baja prolongada de David Kravish está a punto de terminar, pero habrá que ver el tiempo que necesita el pívot de pasaporte búlgaro para volver a ser ese jugador decisivo que tanto ha aportado al Bicampeón de Europa. Los problemas más o menos persistentes de Olek Balcerowski, Killian Tillie, Tyler Kalinoski o el propio Alberto Díaz tampoco ayudan a que el equipo meta el mismo miedo en la BCL que los dos últimos años.

Las estadísticas están para romperlas

El Unicaja, en resumen, paga una combinación de su irregular presente y del contexto que se avecina: dos derrotas recientes, un tramo de sensaciones menos dominantes, un Round of 16 sin red y un grupo de rivales que transmiten más estabilidad y más hambre. Pero hay un matiz clave: el ranking no es dogma de fe. Al contrario, es solo un pronóstico que el futuro puede cambiar de forma diametral. Si el Unicaja gana el día 10 en Chalon, no solo se reenganchará en la clasificación del Grupo K del Round of 16, también recupera algo muy importante en Europa: la autoridad. Dar por muerto a este equipo no parece una decisión inteligente. Pensar que el Unicaja no estará en la Final Four de Badalona es solo una predicción arriesgada. Veremos...