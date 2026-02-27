El jugador del Unicaja Chase Audige brilla con Jamaica en la Ventana FIBA

Chase Audige fue el primer miembro del Unicaja en actuar en la ventana FIBA. El jugador jamaicano del Unicaja volvió a demostrar que es un jugador clave en su selección, tanto en rol de minutos como en su papel anotador.

Máximo anotador

Audige anotó 27 puntos en la ajustada derrota de su selección frente a Bahamas (96-99), en el National Indoor Sports Centre de Kingston, capital del país.

El cajista acumuló una enorme carga de minutos, algo que en el Unicaja se cuida especialmente con sus jugadores. En este partido, Audige estuvo 38.38 minutos sobre la pista y lanzó 23 veces a canasta. Firmó 10/23 en tiros de campo (6/10 en tiros de dos, 4/13 en triples y 3/3 en tiros libres). A su aportación anotadora añadió un rebote, tres asistencias y dos robos, para un total de 18 de valoración.

La selección de Jamaica que ganó a Bahamas esta pasada madrugada. / FIBA

Jamaica perdió el partido, principalmente, por el parcial 15-22 del último cuarto, circunstancia que permitió a Bahamas inclinar el marcador a su favor. El exterior cajista volverá a competir en la madrugada del domingo al lunes ante Canadá, de nuevo en Kingston, en el segundo compromiso de esta ventana internacional.

Vuelta a casa

Una vez se dispute ese partido, el jugador viajará directamente a Málaga para incorporarse a los entrenamientos del Unicaja, con poco tiempo de margen para reparar el importante partido liguero del domingo 8 de marzo, en la pista del Bàsquet Girona y, sobre todo, la cita de la Basketball Champions League del martes 10 en la cancha del Elan Chalon francés, en la que estará en juego el futuro continental del equipo en la competición FIBA.