Marzo: un mes clave para el Unicaja en la ACB y, sobre todo, en la BCL

Este domingo arranca marzo. El Unicaja entra en el nuevo mes con la sensación de que el calendario le va a exigir la mejor versión posible para ir cumpliendo objetivos. Tras la Copa del Rey y el parón de la Ventana FIBA, el equipo afronta un tramo de temporada donde cada semana tendrá un examen casi final. En la Liga Endesa, para seguir mirando hacia arriba; y en la Basketball Champions League, para que el Round of 16 no se convierta en un inesperado y anticipado final de temporada continental.

Por delante, el equipo de Ibon Navarro tiene 6 partidos. Cuatro serán de la Liga Endesa, mientras que los otros dos, sendas finalísimas en la Champions de la FIBA.

Varios jugadores del Unicaja, durante un partido. / Gregorio Marrero """

Girona-Unicaja

La primera parada ya es una amenaza en sí misma: visitar al Bàsquet Girona–Unicaja, el domingo 8 (12:00). Será la vuelta a la competición tras lo del Roig Arena. Un rival durísimo para un equipo que necesita mejorar en sensaciones y también en lo físico: Tyson Pérez y David Kravish son bajas seguras, mientras que Olek Balcerowski y Killian Tillie hay que ver si pueden estar y a qué porcentaje para ayudar a sus compañeros.

Elan Chalon-Unicaja

La segunda cita del mes es la "madre de todos los partidos". Europa ya no da más posibilidades. El martes 10 (20:30), el Unicaja se juega el futuro continental en Francia. Una de esas noches en las que no se puede fallar de ninguna manera. Ganar en Chalon sería sacar el billete al play off de cuartos. Vivir sin calculadora ni sobresaltos la última jornada de la liguilla contra el Joventut. Pero perder en Chalon sería decir adiós virtual a la BCL. Mejor ni pensarlo...

BCL | Imágenes del partido entre el Unicaja y el Elan Chalon. / Álex Zea / LMA

Unicaja-Casademont Zaragoza

El sábado 14 (18:00) visita el Casademont Zaragoza Málaga. Un partido trampa donde el Unicaja necesita imponer su identidad: defensa, rebote, piernas y el martillo pilón del Carpena. Será un día especial porque en el banquillo del equipo maño estará Joan Plaza, que recibirá, seguro, el cariño del Martín Carpena.

Unicaja-Asisa Joventut

El martes 17 (20:00), el Carpena vivirá un Unicaja–Asisa Joventut que puede ser glorioso o un infierno, en función de lo que haya ocurrido la semana anterior en la visita a Chalon. Ojalá sea una fiesta y en esos 40 minutos esté en juego la primera plaza del Grupo K del Round of 16. De lo contrario, podríamos estar hablando del último partido europeo de la temporada.

BCL-Round of 16 | Joventut-Unicaja / BCL / LMA

Unicaja-La Laguna Tenerife

Pase lo que pase en Europa, el sábado 21 (20:00) visita el Carpena La Laguna Tenerife, en lo que ya es un duelo clásico del baloncesto ACB durante estas últimas temporadas. Es de esos partidos que, más allá de la clasificación, ponen etiqueta a un equipo. Si el Unicaja quiere mirar alto, necesita ganar a un rival directo en la lucha por tener la mejor posición posible de cara al play off por el título.

Barça-Unicaja

El mes se cierra con otro de esos partidos marcados en rojo cada temporada en el calendario. El domingo 29 (19:00), visita cajista a Barcelona. El Palau Blaugrana será un magnífico termómetro de cómo está el equipo verde y morado al final de marzo. Una cita también muy importante para "ordenar" los puestos altos de la clasificación liguera. Dependiendo de cómo haya ido el resto del mes, el partido será más o menos importante, aunque seguro que marcará una tendencia en un momento en el que se entrará ya en el esprint final del curso.

Imagen del Unicaja-Barça de la primeras vuelta en el Martín Carpena. / Gregorio Marrero

Objetivos

En resumen, este marzo no es un mes más. Es el mes que colocará al Unicaja en el carril bueno… o le obligará a remar a contracorriente. Hay muchos objetivos que conquistar. Después del fiasco copero, los de verde y morado necesitan cargarse de moral y recuperar ese gen competitivo que tantos éxitos le ha dado estos últimos cursos. No se puede dudar de este equipo. Y es hora de que la plantilla cajista demuestre su calidad y su capacidad para ganar a cualquiera.

Agenda del Unicaja en marzo

08/03 (12:00) Girona–Unicaja (ACB)

10/03 (20:30) Elan Chalon-Unicaja (BCL)

14/03 (18:00) Unicaja–Zaragoza (ACB)

17/03 (20:00) Unicaja–Joventut (BCL)

21/03 (20:00) Unicaja–Tenerife (ACB)

Noticias relacionadas

29/03 (19:00) Barça–Unicaja (ACB)