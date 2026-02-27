Ventana FIBA
Sulejmanovic, clave en el triunfo de Bosnia: 12 puntos y 9 rebotes en la Ventana FIBA contra Suiza
El jugador del Unicaja fue titular en la victoria 84-60 ante el equipo helvético
Buena primera jornada de la Ventana FIBA para el cajista Emir Sulejmanovic, protagonista muy activo de la victoria 84-60 de su selección, Bosnia Herzegovina, contra Suiza, en choque celebrado en el país balcánico.
Estadísticas
"Sule" fue titular con su equipo. El ala-pívot cajista jugó 24.15 minutos, en los que firmó una tarjeta de 12 puntos, 9 rebotes y un total de 13 en valoración, en un partido en el que fue eliminado por 5 faltas personales. El máximo anotador de Bosnia fue Adin Vrabac , autor de 15 puntos.
Clasificación
Con esta victoria, Bosnia estrena su casillero de victorias (1-2) en la tabla del Grupo C de la Fase de Clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027. Lidera el grupo Turquía, con un balance de 3-0, mientras que Serbia es segundo con 2-1.
El último partido de este parón para los bosnios será el próximo lunes, desde las 19 horas, en la localidad suiza de Kriens, cuando la selección de Sulejmanovic devolverá la visita al cuadro suizo.
Vuelta a casa
Una vez que concluya ese choque, Sulejmanovic emprenderá el regreso a Málaga para incorporarse a los entrenamientos del Unicaja, que volverá a competir oficialmente el próximo domingo, 8 de marzo, en la pista del Bàsquet Girona.
