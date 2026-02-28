La BCL se agita con cambios de entrenadores; Gran Canaria y Tenerife necesitan cupos

La Ventana FIBA de febrero es un momento en el que los equipos, por necesidad deportiva o de lesiones, buscan mover algo en sus plantillas de cara al final de la temporada. La cesión de Jabari Parker al Joventut, rival del Unicaja es el gran movimiento de este pequeño parón de la Basketball Champions League, aunque hay otros clubes que también han tomado decisiones importantes para intentar algo en las dos jornadas que quedan del Round of 16.

El Rytas Vilnius ha sido el equipo de los favoritos que más ha removido el árbol en los últimos días. Pese a promediar en BCL 12.5 puntos y 3.8 asistencias, Jordan Walker y el club lituano han separado sus caminos de mutuo acuerdo. En su lugar llega Augustas Marciulionis, después de haber jugado en la G-League con South Bay Lakers este curso y así darle al Rytas de mayor identidad local al equipo. Están a una victoria del liderato del Grupo I.

Dos cambios de entrenador

El Tofas Bursa también ha tomado decisiones importantes como un cambio en el banquillo. Emil Rajkovic dejó las filas del equipo turco y han confirmado ahora a Murat Huseyin después de haber entrenado de forma interina a los otomanos en varios encuentros. También le han dado salido a Isaiah Whaley después de incorporar a Sadik Emir Kabaca, procedente del Casademont Zaragoza.

El Pallacanestro Trieste del excajista Jeff Brooks es otro de los que ha afrontado un cambio de entrenador. El español Israel González desembarcó este curso en Italia tras su paso por el Alba Berlín y, pese a tener al equipo en los cuartos de final de Copa y en el Round of 16 de la BCL, la directiva del club decidió cambiar el rumbo del banquillo. El que era su asistente, Francesco Taccetti, es ahora el nuevo entrenador.

Rumores

Uno de los equipos que quedará tocado es el ERA Nymburk, que podría perder a Sir'Jabari Rice, el cuarto máximo anotador de la BCL, para desembarcar en la Liga Endesa de la mano del MoraBanc Andorra. Es uno de los muchos movimientos que se están negociando en estos instantes, aún con más de una semana por delante para que la competición se vuelva a poner en marcha.

Jabari Parker, nuevo jugador de la Penya. / Joventut

Los canarios y los cupos

Uno de los grandes problemas para el regreso a Europa pasa en La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria por los cinco cupos que exige la FIBA. El equipo de Txus Vidorreta ya contaba únicamente con cinco y la baja de Joan Sastre, fuera alrededor de un mes y con el objetivo de estar disponible para los cuartos, deja en cuadro al equipo para el final del Round of 16 y solo con los locales Jaime Fernández, Fran Guerra, Héctor Alderete y el joven Dylan Bordón.

La situación es aún más sensible en el conjunto claretiano porque se enfrenta a una baja más duradera por la ausencia de Miquel Salvó. Ya con él, el joven Lucas Maniema era un habitual en las convocatorias de la BCL -además de Eric Vila, Ziga Samar y Carlos Alocén-. Ahora, el objetivo del Gran Canaria es acudir al mercado solo si consigue un fichaje que refuerce la plantilla. En Europa pasa la solución por un cupo o dar entrada a otro canterano, especialmente si se clasifican para cuartos.

Marcelinho Huertas también es baja en Tenerife. / ACBPhoto-Emilio Cobos

Una cuestión importante para los españoles es que este viernes acabó el período disponible de movimientos entre equipos de ACB. Es decir, deberán buscar en Primera FEB o acudir al mercado extranjero.

¿Tyson Pérez?

Así que esta es la solución con la que el Unicaja y el resto de contendientes aguardan al final del Round of 16. Es una fecha marcada ese 10 de marzo, especialmente con la final ante el Elan Chalon, aunque varios equipos podrían moverse esta semana con la duda de saber si Tyson Pérez pasará ya por quirófano o esperará a verano.