Los internacionales del Unicaja Audige y Sulejmanovic vuelven a escena

La Ventana FIBA llega este lunes a sus últimos compases de juego antes de que las competiciones domésticas vuelvan al primer plano. Ahí aguarda el Unicaja con la Liga Endesa y la Basketball Champions League a la vuelta de la esquina, pero antes espera a Chase Audige y Emir Sulejmanovic, los dos únicos internacionales convocados en este segundo y último parón de la temporada.

Audige y Sulejmanovic

El estadounidense de pasaporte jamaicano comparece esta madrugada, a partir de las 00.00 horas, contra Canadá. La selección de Audige ya perdió 96-99 frente a Bahamas y ahora se cita con los norteamericanos, invictos hasta el momento con un 3-0 en la clasificación. El jugador del Unicaja querrá dar continuidad a las sensaciones después de los 27 puntos en su regreso al equipo nacional.

Sulejmanovic, jugador del Unicaja, con la camiseta de Bosnia. / FIBA

Volviendo ya a Europa, Sulejmanovic visita con Bosnia y Herzegovina a Suiza este lunes a partir de las 19.00 horas. El primer cruce entre ambos ya se decantó en favor de los balcánicos con un claro 84-60, además de 12 puntos y nueve rebotes para el jugador del Unicaja. Ahora, Bosnia busca un triunfo que le consolide con un balance de 2-2 en un grupo durísimo con Turquía y Serbia.

Cuerpo técnico

El Unicaja cuenta con dos jugadores, pero más representación en las ventanas. Alberto Miranda, en el cuerpo técnico de Alemania, afronta este domingo un partido fundamental contra Croacia (18.00 horas). Ya perdieron los germanos por 93-88 en el último encuentro y ahora necesitan un triunfo que no les separe con dos victorias de diferencia con la selección liderada por Mario Hezonja y Dario Saric.

Paco Aurioles y España, además del también malagueño Francis Alonso, se dan cita este lunes, a partir de las 20.30 horas, contra Ucrania en Oviedo. El estreno de Chus Mateo ha traído hasta el momento un balance inmaculado con tres victorias en tres partidos. El cuarto triunfo seguido puede ayudar a encarrilar el primer puesto del Grupo A a expensas de los dos últimos encuentros de la primera fase de grupos contra Georgia.

Melwin Pantzar

El base del Unicaja, cedido ahora en el Surne Bilbao, también juega este domingo contra Estonia (18.00 horas). Suecia cayó derrotada con cierta sorpresa el viernes por 77-88 gracias a un Henri Drell, jugador del Joventut y rival del Unicaja en el Round of 16 de la BCL, con 23 puntos, tres rebotes y dos asistencias. La selección de Pantzar no ha ganado ni un solo encuentro de la fase de grupos y necesita reengancharse si no quiere estar fuera del Mundial 2027 a las primeras de cambio.