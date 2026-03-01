El Unicaja se jugará las notas de la temporada lejos del Martín Carpena

El Unicaja recupera esta semana la normalidad en Liga Endesa después de la disputa de la Copa del Rey y de la Ventana FIBA por la clasificación al Mundial 2027. Son muchos los frentes abiertos que tiene Ibon Navarro tanto en ACB como en la Basketball Champions League, pero lo cierto es que hay uno común: el calendario, el reparto de encuentros y la importancia de los que va a jugar lejos del Martín Carpena.

El equipo malagueño tiene confirmados 16 partidos, dos en Europa con el final del Round of 16 y 14 más en Liga. Lo que pase en Chalon el día 10 de marzo puede asegurar que se añadan como mínimo dos más. La historia del play off por el título de la ACB se resolverá a final del mes de mayo. Sin embargo, además de viajar hasta Francia para jugarse su futuro europeo antes de los cuartos de final, también tiene pistas como el Palau Blaugrana, Miribilla, el Olímpic de Badalona, el Palacio de los Deportes de Murcia o el Buesa Arena, todos candidatos a estar entre los ocho mejores de la ACB.

Visitas de play off

Precisamente, la competición nacional volverá para los cajistas el 8 de marzo con el Bàsquet Girona como primer rival al que el Unicaja debe visitar. Más allá de que los de Moncho Fernández hayan dado un paso adelante, los malagueños ya perdieron el pasado curso allí, aunque antes de ganar la Copa de Gran Canaria. Dos días más tarde, Chalon, ganar o ganar. Sobran las palabras para describir la importancia de lo que se juega el bicampeón europeo de la FIBA.

El calendario dará un respiro enlazando Casademont Zaragoza, Joventut (última jornada del Round of 16) y La Laguna Tenerife en el Martín Carpena. A partir de ahí, el Domingo de Ramos, viaje al Palau Blaugrana. Si el Unicaja confirma su pase a cuartos en BCL como debe, aquí vendrá el siguiente envite continental antes de jugar en una plaza siempre complicada como es la pista de Melwin Pantzar, la cual defenderá por última vez como local antes de vestir el próximo curso los colores del Unicaja.

El equipo malagueño entrará en mayo visitando el Olímpic de Badalona, a ver si en la previa de la Final Four de la BCL, jugándose un triunfo clave contra un rival por el play off de la Liga Endesa. Después llegará el Burgos, teniendo la permanencia en el horizonte, antes de tener que visitar a otros dos rivales directos por estar entre los ocho primeros de la ACB: UCAM Murcia y Baskonia, dos de las tres últimas jornadas de la temporada regular.

Trayectoria

Es un calendario durísimo y que se recrudece después de lo reflejado hasta el momento. El balance del Unicaja a domicilio en ACB es de solo 5-4. Es complicado ganar en cada pista de la Liga Endesa, pero en el recuerdo -y en la importancia del orden final de la clasificación- quedan golpes muy sonoros como los de MoraBanc Andorra y Río Breogán.

El Elan Chalon es el próximo rival del Unicaja en la BCL. / Elan Chalon

En Europa, pese al 6-0 inmaculado de la fase de grupos, las dos derrotas como visitantes también han tenido mucho peso en la importancia que va a tener el desplazamiento a Chalon. Se escapó la victoria en los instantes finales en la pista del Joventut y el Würzburg Baskets, en otro de esos tropiezos muy sensibles, tanto por el fondo como por la forma, se reenganchó a Europa a costa de los cajistas.

Girona, punto de partida

La última palabra la tendrá esa mejora de sensaciones que se necesita cuanto antes. Queda una semana de trabajo por delante y ni un solo día que perder porque Girona y Chalon van a marcar el inicio de todo lo que está por venir, dentro y lejos del Martín Carpena, en ACB con muchísimos rivales de play off y aún más en Europa con el futuro en juego.