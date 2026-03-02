Audige ya vuelve al Unicaja tras un mal día en el tiro con Jamaica

Chase Audige ya pone rumbo a Málaga después de la segunda ventana FIBA de clasificación al Mundial 2027 de la temporada y lo hace con doble sabor amargo. Jamaica sucumbió al talento de Canadá (81-97) y, a la vez, el jugador del Unicaja no pudo dar continuidad a las sensaciones mostradas en el día anterior -27 puntos- con una jornada muy irregular en el lanzamiento.

Irregular encuentro

11 puntos (1/6 en tiros de 2 y 3/7 en triples), un rebote, cuatro asistencias, cuatro pérdidas, cinco recuperaciones y un -22 en pista para ocho créditos de valoración en 29:59 minutos fue la línea estadística con la que Audige cerró esta madrugada su paso por Jamaica.

No hubo partido. Canadá abrió el duelo a golpe de triple, mientras que la selección del cajista pasaba largos minutos sin anotar. Empezaron a sumar en la pintura, negados por completo desde la larga distancia, y consiguieron colocar el 23-27 en el marcador al principio del segundo cuarto. Parecía empezar un partido nuevo, pero la realidad es que Canadá sacó todo su arsenal de anotación (16 puntos del excajista Kyle Wiltjer) para sentenciar el encuentro antes del descanso.

Rivales de BCL

Lo cierto es que el jugador del Unicaja se encontró con varias caras conocidas en Canadá y algunas que pueden decidir el futuro en la Basketball Champions League como Nate Darling, jugador de Elan Chalon. Anotó dos triples seguidos en cuestión de minutos, pero se cargó con dos faltas y tuvo que marcharse al banquillo mucho antes de lo previsto (11 puntos, dos rebotes y dos asistencias). El cometido de Audige fue minimizar la incidencia de Marcus Carr, base del Würzburg Baskets, aunque acabó con 17 puntos, seis rebotes y siete asistencias.

Vuelta a Málaga

Audige vuelve ahora a Málaga y tendrá toda una semana por delante para descansar y reincorporarse a la dinámica del resto del grupo, que lleva entrenando desde el pasado miércoles. Es muy importante el calendario más inmediato que le espera al equipo de Ibon Navarro y necesita contar con todos sus jugadores disponibles con la necesidad de ofrecer buenas sensaciones como grupo.