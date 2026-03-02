El presidente del Partizán habla sobre Dylan Ostekowski y otros jugadores atrapados en Dubái: "No van a volver ni hoy ni mañana, no sabemos cuándo"

La temporada 2025/26 no pasará a la historia de Dylan Osetkowski. Después de los problemas de adaptación con Zeljko Obradovic en el Partizan, la inestabilidad deportiva del equipo y de aquella sanción -resuelta en su favor- por el positivo que dio en el Unicaja, el ala-pívot de San Diego está atrapado en Dubái en lo que debían ser unas vacaciones de descanso. El conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos le tiene retenido tras el cierre del espacio aéreo... sin fecha de vuelta.

Ostoja Mijailović, presidente del club serbio de Euroliga, compareció este lunes para confirmar la presencia de tres de sus jugadores, Dwayne Washington y Sheik Milton además del excajista, en Dubái. Jugaron el pasado miércoles contra el Fenerbahçe y descansaron este fin de semana ante el parón de las ligas por la Ventana FIBA de cara a la clasificación del Mundial 2027. Hasta ahí, todo normal.

14 jugadores y Jasikevicius

No es el exjugador del Unicaja el único apartado de la dinámica baloncestística. La máxima competición de baloncesto afronta un grave problema porque, según reconoció Mijailović, son 14 jugadores y Saras Jasikevicius, entrenador del vigente campeón de la Euroliga, los que ahora mismo se encuentran aislados sin poder regresar con el resto de sus equipos. "Lo reconocen como un lugar privilegiado para ir de vacaciones y entretenerse. Fueron y están en su derecho; no pueden recibir consejos sobre dónde ir y dónde no".

El problema está en el viaje de vuelta porque, no solo no hay fecha, sino que hay una escalada bélica que lo complica: "No lo sabemos en este momento, sería frívolo evaluarlo. Tenemos la promesa de que el vuelo chárter con los jugadores de Dubái volará a Omán. Tenemos garantías de que sucederá, pero desconocemos los detalles, no sabemos cuándo", a lo que añadió: "Nos preocupa que los Emiratos Árabes Unidos tengan 11 millones de habitantes y solo 1 millón son emiratíes. Todos los demás son emigrantes, lo que significa que nuestros jugadores no son la única preocupación. Mucha gente está esperando regresar de esas zonas".

Suspensión de partidos

Por ahora, está cancelado oficialmente el Hapoel Tel Aviv-París, aunque parece que irán por el mismo camino el Fenerbahçe-Mónaco y el Partizan-Dubai, si es que no se suspende toda la jornada. "El resto de la temporada está en duda. La seguridad está en el primer partido; pido a Dios que todos regresen con vida. Sé muy bien lo que significa estar en una zona de guerra; son traumas que uno arrastra toda la vida. Ahora que la pelota está en la Euroliga, hay que pensar detenidamente qué es lo correcto en materia de seguridad".

Tornike Shengelia, en acción ante Dylan Osetkowski, durante un partido.. / Euroliga

No obstante, el serbio abría una más que necesaria reflexión: "La competición está sin duda amenazada. Esto ha complicado mucho la situación. Ahora los clubes rusos también preguntarán cuál es la diferencia con los israelíes. ¿Qué pasará entonces con los clubes turcos e israelíes cuando comience la guerra?".

ACB

La Euroliga no es la única afectada porque este mismo lunes, el BAXI Manresa anunció que su pívot Kaodirichi Akobundu-Ehiogu también está atrapado en Dubái después de marcharse "por motivos personales" y el club "está pendiente de la situación para garantizar que pueda volver a Manresa lo antes posible". En el horizonte queda el partido de este sábado, a partir de las 18.00 horas, contra La Laguna Tenerife en la vuelta de la Liga Endesa.

Habrá que ver cómo se resuelve todo, pero no apunta a ser un regreso tranquilo. Ni para los jugadores ni para la Euroliga, con muchas cuestiones sensibles a resolver.