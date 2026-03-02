Internacional
13 puntos y 21 de valoración de un gran Emir Sulejmanovic en la victoria de Bosnia
El jugador del Unicaja acompañó su línea estadística con siete rebotes y cuatro tapones para ser importante en la victoria de su selección contra Suiza (60-91)
Ventana FIBA muy satisfactoria para Emir Sulejmanovic con los dos partidos ganados de Bosnia y Herzegovina en la clasificación al Mundial 2027. Victoria vital de los balcánicos contra Suiza (60-91) para asentarse en el tercer puesto por detrás de Turquía y Serbia, y otro partido de mucha confianza del ala-pívot del Unicaja antes de poner rumbo a Málaga y volver a las órdenes de Ibon Navarro.
Importante en Bosnia
Siempre es una buena oportunidad para Sulejmanovic el sumar minutos con su selección y lo ha vuelto a hacer. Ya tuvo grandes minutos en el encuentro del viernes y volvió a hacerlo este lunes: 13 puntos (3/4 en tiros de 2, 2/4 en triples y 1/2 en tiros libres), siete rebotes, dos asistencias, dos pérdidas, una recuperación y cuatro tapones para 21 créditos de valoración en 20:57 minutos.
Jugó como '5' ante un rival más físico y cumplió con creces en la victoria de su selección. Como el de Chase Audige y Jamaica, fue un partido que acabó sentenciado en el primer cuarto con liderazgo claro para Bosnia. Dzanan Musa ejerció un papel de absoluto líder con 25 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, acompañado de los 13 puntos de Amar Alibegovic, jugador de Covirán Granada.
De vuelta a Málaga
Sulejmanovic volverá este martes rumbo a Málaga. El objetivo es que las buenas sensaciones que ha demostrado con su selección las traslade al Unicaja. Ya lo hizo en Liga Endesa contra el Real Madrid en su mejor partido de la temporada y la compleja situación con Killian Tillie y Tyson Pérez hace que el papel del bosnio sea muy importante de cara a cumplir los objetivos más inmediatos.
