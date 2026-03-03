El rompecabezas de Ibon Navarro para el puesto de ala-pívot del Unicaja

El Unicaja anunció este martes el parte médico oficial de Tyson Pérez, apartado del equipo alrededor de cuatro semanas para afrontar un tratamiento conservador ante la lesión del talón de Aquiles de su pie derecho. No obstante, se someterá con ambos pies para facilitar la recuperación. Todo esto será en el mejor de los casos. Por un lado, está Killian Tillie. En el otro, un calendario infernal y un rompecabezas importante en el puesto de ala-pívot de cara a este mes de marzo.

Sin Tyson Pérez... ¿ni Tillie?

El hispano-dominicano se quedará fuera durante todo este mes en el que el Unicaja vuelve a la competición el 8 de marzo contra el Bàsquet Girona. Después llegará el importantísimo encuentro frente al Elan Chalon por un puesto en los cuartos de final de la Basketball Champions League, además del Casademont Zaragoza, La Laguna Tenerife y el Barça en Liga Endesa. De por medio, la última jornada del Round of 16 continental contra el Asisa Joventut con una posible lucha para llegar a la siguiente fase como cabezas de serie.

Todo eso se va a perder Tyson Pérez. La pregunta es: ¿y Tillie? El francés no juega desde el pasado 21 de enero contra el Würzburg Baskets. Aquel día, sufrió un tercer golpe sobre su rodilla -después de recibir dos previos en partidos consecutivos- que le hizo echar el freno por una inflamación importante. Desde entonces, no ha vuelto a vestirse de corto con el Unicaja. Se especuló con un posible regreso en la Copa del Rey, pero lo hizo Alberto Díaz y la vuelta del galo es toda una incógnita, en tiempo y en forma.

Los tiempos del regreso de Killian Tillie son una incógnita. / ACBPhoto

Parecía a principio de temporada que la posición de ala-pívot era la más poblada de la plantilla y la realidad es que ahora se ha quedado bajo mínimos. Especialmente, sin los dos jugadores llamados a subir el techo competitivo en el puesto de ‘4’ y que le han quitado físico, defensa y acierto desde el triple.

Webb III y Sulejmanovic

A partir de ahí, se quedan dos opciones naturales que, a su vez, le van a quitar versatilidad a otras posiciones. Uno de ellos es Webb III. Es el cuarto máximo anotador del equipo (8.4 puntos de media esta temporada) y el segundo mejor reboteador (4.2 capturas). Está llamado ahora a dar no uno, sino dos pasos adelante. Viene de hacer su mejor partido como cajista y en la Copa del Rey con 18 puntos y siete rebotes, lo cual tiene mérito teniendo en cuenta el nivel que ofreció el equipo, y es la constante que necesita Ibon Navarro para afrontar el calendario que viene, especialmente en Europa.

También está Sulejmanovic. Irregular en su escalada de sensaciones, aunque cada vez más asentado como verde y morado. Antes de su compañero estadounidense, contra los de Sergio Scariolo en Liga Endesa, firmó su mejor encuentro con 18 puntos y 19 de valoración. Son números parecidos a los que ha firmado con Bosnia y Herzegovina esta Ventana FIBA y es el rendimiento que necesita el Unicaja, de máximos en un momento en el que los resultados ya sí tienen que venir acompañados de sensaciones ante las finales adelantadas que están por venir.

Menos recursos

La mala noticia es que el cuerpo técnico pierde algunas variantes. Las lesiones de Tyson y Tillie limitan que Webb III pueda pasar al ‘3’ y disponer de un quinteto más alto o colocar más tiempo a Sulejmanovic como ‘5’ si Olek Balcerowski o Augustine Rubit entran en problemas de faltas. En el otro lado, como recurso puntual, aparece Jonathan Barreiro. Ya jugó como ala-pívot en el último encuentro de ACB y tendrá que hacerlo más de lo habitual en este mes de marzo.

Habrá que ver cómo acaba por gestionar todo esto Ibon Navarro y si puede recuperar a Tillie para el día 10 de marzo contra el Elan Chalon. El que no va a estar seguro es Tyson Pérez, que ha optado por un tratamiento conservador por esa lesión en el talón de Aquiles de su pie derecho. Ya es una mala noticia por sí misma, pero se hace peor cuando el estado del equipo es vulnerable tras el destrozo en la Copa del Rey.