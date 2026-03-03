Tyson Pérez evita el quirófano, pero estará fuera del Unicaja cuatro semanas

Tyson Pérez no pasará, por el momento, por el quirófano. Buenas noticias las que ha anunciado este martes el Unicaja acerca del futuro del ala-pívot cajista. Deshojaba la margarita entre operarse y perderse toda la temporada o elegir una opción más conservadora y ha sido la segunda opción la que el hispano-dominicano ha elegido para recuperarse de la lesión del tendón de Aquiles de su pie derecho.

Es una lesión que Tyson lleva arrastrando durante toda la temporada. Empezó a gran nivel físico durante las primeras semanas de curso, pero a partir de octubre/noviembre empezó a dar síntomas de no estar al 100%. Ibon Navarro empezó a darle descanso entre partidos y su notable ausencia en la Copa del Rey ha sido la que ha detonado una decisión definitiva, ya que había peligro de que se rompiera por completo.

Se calcula que el tiempo de baja va a ser "en torno a cuatro semanas", asegura el comunicado del Unicaja, aunque también habrá que esperar la evolución del tratamiento porque serán los dos pies los que se tratará para favorecer la recuperación.

Tiempo de baja

El último partido que Tyson Pérez vistió la camiseta verde y morada fue el 11 de febrero en la pista del Würzburg Baskets. Desde entonces, ha tenido que acompañar a sus compañeros desde el banquillo, contra el Real Madrid en Liga Endesa -vestido de corto para completar la convocatoria- y posteriormente en la celebración de la Copa del Rey en el flamante Roig Arena.

Si son cuatro semanas de baja, el ala-pívot se perderá todos los partidos de marzo: Bàsquet Girona (Liga Endesa), Elan Chalon (BCL), Casademont Zaragoza (Liga Endesa), Asisa Joventut (BCL), La Laguna Tenerife (Liga Endesa) y Barça (Liga Endesa). Si el Unicaja alcanza, como se espera y debe, los cuartos de final continentales, llegaría muy justo a ese primer encuentro a celebrarse el Martes o Miércoles Santo.

Ibon Navarro suma una baja importantísima para la final ante el Chalon. / Álex Zea

Cupos justos

Así, se confirma otra de las preocupaciones. Con la baja de Tyson Pérez, Alberto Díaz, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Olek Balcerowski y Emir Sulejmanovic, este último en Europa, no pueden tener ni una sola tos para cumplir con los cuatro cupos que exige la ACB y los cinco de la BCL. En caso contrario, Ibon Navarro tendrá que echar mano de los canteranos habituales con el primer equipo Manu Trujillo o Arturas Butajevas.