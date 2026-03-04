Jabari Parker mete miedo al Unicaja: "Tenemos grandes opciones de ganar la BCL, es nuestro objetivo"

Ya es uno más en los entrenamientos y en el día a día del equipo verdinegro. La afición de la Penya está entusiasmada con Jabari Parker, el nuevo fichaje del Joventut. El ala-pívot estadounidense ha aterrizado en el ASISA Joventut para ser una pieza fundamental en el tramo decisivo de la temporada y soñar con grandes objetivos, tanto en la Liga Endesa como en la competición continental.

Máxima ambición

Parker, un número 2 del Draft de la NBA, viene a la Penya con la máxima ambición: "Es una gran oportunidad para mí. Estoy muy contento de volver a Barcelona, a Cataluña. Haré todo lo posible para dar mi mejor versión, esto es lo que hago en mi vida. Tenemos un equipo realmente bueno, y ahora estoy intentando crear cohesión antes de los próximos partidos”.

Jabari Parker, con la camiseta del Partizan. / Partizan

La BCL, principal objetivo

En el ambiente se respira ilusión, pero también implicación y trabajo. Confiesa Parker: "Tenemos una gran oportunidad, tenemos grandes opciones de ganar la BCL. Daré mi mejor versión para contribuir, y debe ser nuestro objetivo como equipo: ganar la Basketball Champions League. Pero primero debemos acabar en el Top 8, ahora es el objetivo", aseguró Parker, que a partir de ahora será rival directo del Unicaja en la lucha por el título de la Champions de la FIBA.

De Belgrado a Badalona

Parker aterriza en Badalona con ganas de demostrar el tipo de jugador que es, tras una mala experiencia en el Partizan de Belgrado. El estadounidense explica que "yo siempre me exijo al máximo, no he venido aquí para ser mediocre. Siempre quiero la mejor versión, este es mi objetivo. Estaba destinado a terminar aquí, en un equipo de este estilo. Con Ricky volviendo aquí, con Tomic jugando todavía a gran nivel gracias a toda su experiencia. Tenemos jugadores que tenemos la oportunidad de, con mi llegada, hacer cosas especiales".

Trabajo

El ala-pívot confía en que se convertirá en un jugador clave para la Penya: "Todo el mundo sabe de que soy capaz una vez entro en la pista. Cuando soy uno más, cuando tengo igualdad de oportunidades, haré que las cosas pasen. Es cuestión de tiempo. Basta de palabras, pongámonos en trabajar. Yo me centro en el baloncesto, no en ser famoso o viral", aseguró Parker, que parece con la mirada enfocada a la Final Four de la BCL del próximo mes de mayo en Badalona.