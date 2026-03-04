Jonathan Barreiro revela el esfuerzo del Unicaja por superar la eliminación copera y mirar al futuro en Liga y BCL

El Unicaja continúa digiriendo la amarga derrota sufrida hace un par de semanas en la Copa del Rey de Valencia, donde el equipo no cumplió con las expectativas y quedó eliminado ante el Real Madrid. Una derrota dolorosa, que dejó una huella profunda en el vestuario y en la afición, y sobre la que Jonathan Barreiro ofreció su visión este martes en el programa Zona Verde de 101 Televisión.

"Fastidiados"

El alero gallego se mostró tajante al reconocer que la decepción en el vestuario es total. "Estamos muy fastidiados", expresó Barreiro, aludiendo a las altas expectativas con las que el equipo llegaba al torneo copero. Sin embargo, el jugador dejó claro que, a pesar del golpe anímico, la autocrítica forma parte del proceso. "Nosotros somos los primeros fastidiados", señaló, destacando que el vestuario es el primero en asumir la responsabilidad tras una derrota de tal magnitud.

El mensaje de Barreiro es claro: el equipo debe aprender de los errores cometidos y volver a convertirse en el equipo competitivo que ha demostrado ser estas últimas temporadas. "El vestuario está dolido, es normal", explicó. "Pero lo importante es que nadie ha tirado la toalla, seguimos trabajando duro para levantar la cabeza y afrontar lo que viene".

Ibon Navarro da indicaciones a Jonathan Barreiro en un entrenamiento en Los Guindos. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Buena semana de trabajo

El alero destacó el ambiente de trabajo en la semana posterior a la eliminación. "La semana y las ganas de esta semana han sido espectaculares", añadió, dejando entrever que, aunque la derrota sigue pesando, el equipo ha demostrado una gran capacidad de reacción, a la espera de poder demostrar en los próximos partidos. Y es que la autocrítica interna es clave para la renovación de la moral dentro del vestuario, ya que, aunque la derrota duele, el vestuario sabe que la única manera de avanzar es aprender de los errores y seguir trabajando en la preparación.

Uno de los puntos que destacó Barreiro fue la dedicación y el trabajo que hay detrás de cada partido, algo que a menudo no es visible para el público general. "La gente no es consciente de las horas que dedica Ibon Navarro y todo el staff técnico para preparar los partidos", señaló el jugador, reconociendo el esfuerzo del cuerpo técnico y su implicación en cada detalle.

Futuro inmediato

Ante lo que viene ahora en la Liga Endesa y en la BCL, Barreiro lanzó un mensaje de optimismo: "El equipo está centrado en lo que viene, y sabemos que debemos demostrar nuestro verdadero nivel de juego. La gente volverá a sentirse orgullosa de nosotros". La clave, según el jugador, es recuperar la confianza en lo individual y como grupo. El Unicaja tiene por delante una segunda mitad de temporada que será fundamental para el futuro del equipo.

Noticias relacionadas

Girona, el domingo, y Chalon, el martes, serán dos exámenes serios para saber cómo está el equipo tras lo del Roig Arena. Barreiro tiene claro que el Unicaja está en el proceso de superar el dolor y enfocarse en esos desafíos venideros. La autocrítica y el trabajo colectivo son los pilares sobre los que el Unicaja quiere asentar su recuperación, con la esperanza de que el compromiso y el esfuerzo de todos se traduzcan en buenos resultados en el futuro inmediato.