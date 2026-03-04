Plan semanal
El Unicaja acelera en su trabajo antes de visitar al Bàsquet Girona
El equipo, a las órdenes de Ibon Navarro, se entrenó este miércoles en el Martín Carpena con las bajas de Tyson Pérez, Killian Tillie y David Kravish
El Unicaja, tras la Copa del Rey de Valencia y la Ventana FIBA, pone ya todos sus sentidos en el regreso a la competición, que para los de Ibon Navarro será este próximo domingo, desde las 12 del mediodía, visitando la cancha del Bàsquet Girona, en una nueva jornada de la Liga Endesa.
Entrenamiento
El equipo verde y morado se entrenó este miércoles en el Palacio Martín Carpena con las bajas ya habituales de Killian Tillie, Tyson Pérez y David Kravish, aunque con ya el resto de la plantilla al completo, una vez que han regresado de la ventana FIBA el jamaicano Chase Audige y el bosnio Emir Sulejmanovic.
También se le vio participar con sus compañeros a Alberto Díaz, lesionado antes del parón, que tuvo una presencia testimonial en el equipo durante la Copa del rey, pero que ya está recuperado de sus problemas musculares y podrá contar como uno más para su entrenador.
Doble objetivo
El equipo trabaja con el objetivo de recuperar la buena dinámica tras el varapalo de la derrota contundente ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa de Valencia. Por delante hay muchos retos, tanto en la Liga Endesa como sobre todo en la BCL, en la que se jugarán su futuro en la competición, el martes de la próxima semana, visitando al Elan Chalon francés.
