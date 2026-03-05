Liga Endesa/Jornada 21
Todo sobre el Bàsquet Girona-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde verlo por televisión
Los de Ibon Navarro visitan este domingo al equipo catalán con el objetivo de olvidar de forma definitiva su mal trago copero en Valencia y asentarse en la zona alta de la clasificación
El Unicaja regresa este fin de semana a la competición, tras la mala experiencia en la Copa del Rey de Valencia y la Ventana FIBA. Se juega este fin de semana la jornada 21 de la Liga Endesa. Los de Ibon Navarro visitan este fin de semana al Bàsquet Girona en Fontajau. Un equipo que espera a los cajistas en el mejor momento de la temporada, tras acumular cuatro victorias en los cinco últimos partidos previos a este parón liguero.
Alberto Díaz ok
Ibon Navarro no podrá contar en Gerona con Tyson Pérez ni con David Kravish. Parece que Killian Tillie también será baja, aunque sí podrá jugar el ya recuperado Alberto Díaz, con lo que el equipo tendrá a partir de ahora tres bases puros en la plantilla: Perry, Cobbs y el canterano de Los Guindos.
Horario del Bàsquet Girona-Unicaja
El encuentro contra el equipo catalán se jugará este domingo, a partir de las 12.00 horas, en el Pabellón de Fontajau.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Moncho Fernández se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas
- Vecinos de Pedregalejo denuncian grietas en sus casas por obras en ocho pisos de lujo: 'La escalera empezó a doblarse y los peldaños, a partirse
- El secreto gastronómico mejor guardado de la Axarquía: así es el restaurante que lleva 80 años asando el mejor chivo al horno de Málaga
- El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales
- Un vuelco entre traficantes en Marbella lleva hasta el primer narcozulo hallado en España: había una tonelada de cocaína