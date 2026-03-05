Todo sobre el Bàsquet Girona-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde verlo por televisión

El Unicaja regresa este fin de semana a la competición, tras la mala experiencia en la Copa del Rey de Valencia y la Ventana FIBA. Se juega este fin de semana la jornada 21 de la Liga Endesa. Los de Ibon Navarro visitan este fin de semana al Bàsquet Girona en Fontajau. Un equipo que espera a los cajistas en el mejor momento de la temporada, tras acumular cuatro victorias en los cinco últimos partidos previos a este parón liguero.

Alberto Díaz ok

Ibon Navarro no podrá contar en Gerona con Tyson Pérez ni con David Kravish. Parece que Killian Tillie también será baja, aunque sí podrá jugar el ya recuperado Alberto Díaz, con lo que el equipo tendrá a partir de ahora tres bases puros en la plantilla: Perry, Cobbs y el canterano de Los Guindos.

Horario del Bàsquet Girona-Unicaja

El encuentro contra el equipo catalán se jugará este domingo, a partir de las 12.00 horas, en el Pabellón de Fontajau.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Moncho Fernández se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.