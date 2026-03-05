Fundación Unicaja se volcará con el 50 aniversario del Unicaja Baloncesto: nuevo pabellón y museo en Los Guindos

El Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja firmaron este jueves un convenio para la organización de diversas actividades culturales para 2026, que fue aprobado en la junta de gobierno local. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, dieron a conocer posteriormente los detalles de este acuerdo.

Pabellón y museo

En clave Unicaja Baloncesto, ya es oficial lo que desde hace tiempo era un secreto a voces: la construcción de un museo para que el club pueda exhibir su floreciente historia en sus 50 años de vida deportiva y también la puesta en marcha en los próximos meses de un nuevo pabellón de las instalaciones de Los Guindos, que complete la gran oferta de pistas deportivas que tiene la entidad verde y morada, de la que es propietaria la Fundación Unicaja.

50 aniversario

Domínguez fue el encargado de dar oficialidad a todos estos proyectos: "Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la creación del Club Unicaja Baloncesto se va a proceder a la ampliación del complejo deportivo de Los Guindos con la construcción de un nuevo pabellón cubierto que tendrá un aforo en torno a mil personas". Tras ser cuestionado sobre esta nueva instalación, el presidente de Fundación Unicaja añadió que, según previsiones, ya que la información de la que se dispone es provisional, "si transcurre con normalidad podrían empezarse las obras en mayo o junio de este mismo año 2026" y "el periodo de construcción podría ser un año aproximadamente", de manera que antes de finalizar la próxima temporada la nueva equipación podría ser ya una realidad.

De igual modo, Domínguez avanzó que albergará también "el museo del Unicaja Baloncesto en las propias dependencias de la nueva edificación". Una obra que después de este exitoso trienio con 7 títulos conseguidos por el equipo ahora entrenado por Ibon Navarro era ya una necesidad para que el club pueda presumir de sus buenos resultados y de su buena salid deportiva y social en una ciudad y en una provincia en la que el equipo tiene decenas de miles de seguidores repartidos por toda su geografía.

NBA Europa

En lo estrictamente deportivo, el club también espera la próxima temporada 26/27 estar a la altura de estas circunstancias y poder seguir optando a títulos y seguir siendo un equipo referente en el baloncesto nacional y europeo. Asomando en el horizonte, precisamente para ese año 2027 el nacimiento de la NBA Europa, el sueño de los rectores cajistas sería que el Unicaja fuera uno de los 16 equipos que jugaran la primera edición de la competición que FIBA y NBA están diseñando para Europa. Un sueño que no parece imposible, pero que exigirá una gran apuesta deportiva en la entidad verde y morada para el próximo curso en el que, si no se cambian las previsiones, los dos equipos que jueguen la final de la Basketball Champions League 2027 tendrán plaza asegurada para debutar en esa futura NBA Europa.