Otis Livingston, líder espiritual del Bàsquet Girona, próximo rival del Unicaja en la Liga Endesa

Hay equipos, como el Unicaja, que basan su juego en el grupo. Rara vez, algún jugador del cuadro de Ibon Navarro destaca en anotación, en minutos en pista o hasta en rol de importancia respecto al resto. Todos son protagonistas y cada día le toca a uno distinto destacar. Buen prueba es que 5 jugadores distintos (Perry, Kalinoski, Osetkowski, Carter y Kameron Taylor) han sido MVP de los últimos siete títulos cajistas.

El Bàsquet Girona, rival este domingo en Liga de los verdes, tiene otra filosofía. Ahí sí hay jerarquías y jugadores por encima del colectivo. Y es que el juego del equipo entrenado por Moncho Fernández tiene un gran líder y termómetro del juego gerundense: Otis Livingston.

Jugador franquicia

El base estadounidense (1,81 m) es el eje alrededor del que gira el juego, sobre todo ofensivo, y la gran amenaza para los de Ibon Navarro antes del Girona–Unicaja de este domingo 8 de marzo (12:00) en Fontajau.

Los números lo dibujan como la gran estrella de este nuevo Basquet Girona. En 20 partidos de Liga Endesa 2025-26, Livingston promedia 24:25 minutos, 11,8 puntos, 4,9 asistencias, 2,2 rebotes y 12,3 de valoración. O sea, que es el más minutos juega, el que más puntos mete, el que más asistencias da y el que más valora de todo su equipo. ¡Brutal!

Todoterreno

Su impacto no se reduce a anotar. Livingston ordena, decide ritmos y siempre encuentra la mejor opción de juego para su equipo. Sus topes del curso enseñan techo competitivo: 23 puntos en un partido, 10 asistencias como pico de dirección y una valoración máxima de 28. Todo en un perfil de perímetro que combina la amenaza del bote con la lectura del bloqueo directo: si el Girona corre, corre con él; si el Girona se atasca, vuelve a él.

Livinston, base del Girona, próximo rival del Unicaja. / ACBPhoto

Ex del Galatasaray, ausente en la Final Four de Atenas

La historia reciente de Livingston también conecta con el Unicaja por una vía muy concreta: la Basketball Champions League de la pasada temporada. El Girona incorporó al base de Illinois el pasado verano procedente del Galatasaray, después de un curso en Turquía en el que fue un jugador importante en el que fue rival de los verdes en la gran final de la última BCL. Sin embargo, aquel fin de semana de la Final Four de Atenas, Livingston fue baja con los otomanos, tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda en febrero, hace ahora poco más de un año, que le impidió jugar el resto de la temporada.

Livingston es el termómetro del Bàsquet Girona. / ACBPhoto

Girona, reto importante para el Unicaja

En su pabellón de Fontajau, el Bàsquet Girona suele crecer cuando su base norteamericano manda en el partido. Este domingo, su defensa será un aspecto clave para que el Unicaja pueda lograr la victoria final. Si el duelo se juega al compás de Livingston, el Girona se siente mucho más cómodo y hará mucho más complicado el objetivo de los de Ibon Navarro. El plan parece claro, el problema es que ejecutarlo no será sencillo.