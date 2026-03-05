El Unicaja Baloncesto, premiado en la Gala del Deporte Andaluz 2025

La marchadora granadina María Pérez, doble medallista olímpica en París 2024, y el Unicaja Baloncesto recogieron este miércoles en Cádiz sus galardones a la mejor deportista andaluza y al mejor equipo masculino, en este caso compartido con el también malagueño CD Amivel de baloncesto en silla de ruedas, en los Premios Andalucía de los Deportes 2025. Por el Unicaja, campeón de la Copa del Rey, de la Basketball Champions League y de la Copa Intercontinental recogió el galardón su director comercial, José Carlos Gaspar. El CD Amivel fue premiado tras la consecución de la 'Eurocup 3' de Baloncesto en Silla de Ruedas.

En categoría femenina también fue el elegido un equipo costasoleño, concretamente el CAB Estepona, tras su ascenso a la Liga Femenina Endesa, máxima categoría de este deporte.

Como Mejor Deportista con Discapacidad en categoría femenina fue galardonada la surfista malagueña Sarah Almagro por sus resultados en los campeonatos del Mundo y de Europa de Surf Adaptado, en los que obtuvo la medalla de oro.

Además, el jurado otorgó una mención especial a la jugadora de pádel Carolina Navarro, retirada este año tras una larga y exitosa carrera profesional en el mundo del pádel.

Gran Teatro Falla

La ceremonia se celebró este miércoles en el Gran Teatro Falla de Cádiz, en un acto en el que se reconoció a deportistas, entidades y proyectos destacados del deporte andaluz, presidido por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y la titular de su Consejería de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Foto de familia de todos los premiados. / La Opinión

Otros premiados

El Premio al Mejor Deportista fue para el piloto sevillano José Antonio Rueda, tras proclamarse el pasado año campeón del mundo de Moto3, un galardón que recogieron sus padres al estar disputando ya el deportista de Los Palacios y Villafranca el Mundial de la categoría inmediatamente superior, la de Moto2.

El galardón a la Mejor Deportista andaluza en 2025 lo recibió María Pérez, una distinción que ya había obtenido en anteriores ediciones, después de lograr la medalla de oro en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha en el Campeonato del Mundo de Atletismo disputado en Tokio.

La marchadora granadina María Pérez. / Nacho García

Como Mejor Deportista con Discapacidad, el atleta onubense José Nicolás Castaño recibió el premio tras conseguir la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta en 800 metros, en el Campeonato del Mundo de Campo a Través en 2.000 metros y en el Mundial por Equipos de Cross.

El galardón a la Promesa del Deporte Masculino correspondió al jugador de baloncesto Guillermo del Pino, tras lograr el primer puesto en el Eurobasket sub-18 con la selección nacional, y al no poder asistir al acto fueron sus padres quienes lo recogieron en su nombre.

El de la Promesa del Deporte Femenino fue concedido 'ex aequo' a las tiradoras Noelia Pontes e Irene del Rey, después de proclamarse campeonas de Europa de Tiro Olímpico TRAP y subcampeonas continentales por Equipos Femenino.

El reconocimiento como Deportista con Mejor Expediente Académico, Premio Javier Imbroda, fue otorgado a la remera Esther Fuerte por sus resultados deportivos, con medallas de plata en competiciones europeas y mundiales en categoría juvenil y sub-19, y por su rendimiento académico, con una nota media de 9,2 en segundo de Bachillerato.

En el apartado de iniciativas, la campaña 'En la UCA juega limpio: El deporte educa', impulsada por la Universidad de Cádiz, recibió el premio a la Mejor iniciativa de prevención y lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia y las actitudes o comportamientos sexistas en el deporte.

El premio al Mejor Gestor Deportivo fue para la Federación Andaluza de Vela, por la gestión del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz.

Noticias relacionadas

Menciones especiales

Otras menciones especiales del jurado fueron para al piloto José Luis Criado, al jinete Luis Astolfi, a la Federación Andaluza de Bolos y a los Juegos Mediterráneos Almería 2005, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su celebración.