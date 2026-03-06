Ibon Navarro, sobre la posibilidad de fichar un jugador interior: "El club siempre está en el mercado, pero no es fácil"

Ibon Navarro compareció este viernes ante los medios, en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena, 15 días después de su última aparición pública, el jueves 19 de febrero, tras la eliminación del Unicaja en la Copa del Rey de Valencia.

El técnico del Unicaja fue cuestionado por la posibilidad de hacer un nuevo fichaje, tras confirmarse esta misma semana que Tyson Pérez deberá parar un mes para tratar de recuperarse de su lesión. Navarro no escondió su preocupación por el estado físico de sus jugadores, pero también es consciente que en pleno mes de marzo, el mercado ofrece muy pocas opciones reales de incorporar jugadores que puedan reforzar al equipo.

Mercado abierto

"El club siempre está en el mercado, pero hay diferentes escenarios. Uno es que de aquí a un mes no puedan jugar ni Tyson ni Tillie; que exista la posibilidad, con el paso de las semanas, que esté uno de los dos; o incluso que estén ya los dos para jugar. Son varios escenarios. En el peor de todos, sería complicado, con solo 4 jugadores interiores de aquí al final de la temporada. El club está valorando diferentes opciones. Es complicado porque no hay jugadores, los pocos que hay son americanos y no tenemos plaza de extracomunitario libre. No es fácil hacer nada en este momento. El club evalúa cómo están las cosas dentro y también cómo están fuera".

Lista de lesionados

Ibon también pasó lista de todos los contratiempos físicos que atraviesa el equipo y que complican mucho el día a día en el trabajo y amenazan el nivel competitivo del Unicaja en un momento clave de la temporada.

Según desveló el propio técnico, el estado actual de la plantilla es el siguiente: Alberto Díaz está haciendo gran parte de los entrenamientos pero hay que tener cuidado con él. Tyler Kalinoski continúa arrastrando los problemas que tiene en la mano, en el hombro y en el cuello. Killian Tillie sigue su proceso, va haciendo más cosas, aunque con dolor, pero es un dolor que es capaz de soportar. Quizás pueda entrenar ya sin contacto, pero es seguro que no viajará a Girona. David Kravish ha empezado a correr un poco. Olek Balcerowski estuvo parado unos días y paulatinamente ha ido entrando en el equipo, creo que este viernes ya podrá hacer el entrenamiento al completo. Tyson Pérez, después de estudiar todas las opciones, ha optado por intentar ayudar al equipo en el esprint final de la temporada y lo valoro porque para un jugador con contrato lo fácil habría sido decir "me opero y me recupero bien para el año que viene" y él ha hecho este esfuerzo y se lo agradezco mucho. A ver si sale bien. Augustine Rubit no sé si podrá entrenar porque tiene problemas en la cadera, se tuvo que infiltrar y está realmente muy dolorido. A ver si puede hacer algo y viajar al partido contra el Girona", aseguró el técnico cajista.