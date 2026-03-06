Ibon Navarro: «Veo al equipo dolido, a ver cómo respondemos en la pista del Girona»

Ibon Navarro y el Unicaja ya preparan el partido de este domingo en la pista del Bàsquet Girona. Una cita importantísima para los verdes, después de la mala experiencia en la Copa del Rey de Valencia. El equipo tiene las bajas seguras de David Kravish, Tyson Pérez y Killian Tillie. También es duda Augustine Rubit por un problema en la cadera, mientras que otros jugadores como Alberto Díaz, Tyler Kalinoski y Olek Balcerowski es casi seguro que jueguen el partido, pero lo harán muy mermados físicamente.

El técnico vitoriano del equipo cajista pasó revista este viernes en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena a la actualidad de su plantilla justo antes del regreso a la competición y también habló de su futuro al frente del banquillo cajista. No hablaba Ibon ante los medios desde el jueves 19 de febrero, en el Roig Arena, tras los cuartos de la Copa del Rey.

Semana de reflexión y trabajo tras la Copa

«Nos ha venido bien no vernos en unos días. El equipo ha trabajado muy bien con los problemas y las carencias que tenemos. Hemos hecho una pequeña pretemporada en cuanto a carga de jugadores, intentando paliar algunas carencias físicas que teníamos. Solo hemos hecho un entrenamiento con todos los jugadores, pero el nivel del trabajo ha sido muy bueno, aunque con un punto de alegría más bajo por venir de donde venimos. Hemos hablado poco porque lo importante es que tenemos que trabajar para paliar, esconder y disimular nuestras cosas malas y nuestros problemas, para ser lo más competitivos posible».

Bàsquet Girona

«Nosotros no pensamos para nada en lo del martes en la BCL porque nuestro partido del domingo es muy complicado. Girona es un equipo que juega muy bien con el marcador en contra. Son muy duros, muy físicos. Es un equipo con mucha facilidad para tirar de fuera. Un equipo muy grande, a veces con cuatro jugadores de más de 1.98 a la vez en la pista. Creo que el ritmo, el control de las pérdidas, el balance defensivo y los rebotes serán muy importantes. Hay que controlar las ayudas y no regalares tiros fáciles abiertos. Va un poco por ahí el plan del partido».

Sentimiento del vestuario

«Hay cosas del ámbito personal y privado de los jugadores. No hay ningún problema entre los jugadores en el vestuario. Todo lo contrario. Lo que más me gusta es ver cómo siempre se apoyan entre sí y estoy muy orgulloso de que esto no lo hayamos perdido. Han hablado entre ellos, cada uno ha llevado el luto a su manera. Esto sigue. La Copa ya ha pasado y ahora quedan cosas muy importantes, empezando por lo del domingo. Tenemos nuestros retos. Que son menos brillantes y ambiciosos que los de antes, pues sí. Pero hay que seguir por nuestro camino. Y cuando acabe la temporada ver qué se puede hacer para mejorar de cara al futuro. Pero esas conclusiones hay que hacerlas al final. Veo al equipo dolido y hay que ver cómo respondemos, pero el trabajo está siendo muy bueno».

Renovación de su contrato

«En una negociación hay dos partes, club y agentes. Yo no intervengo nunca. Sé que están hablando con ellos y con otros clubes, pero me mantengo al margen porque no es mi trabajo. Si yo tuviera que negociar por mí, sería una ruina para mí y una bendición para los clubes».