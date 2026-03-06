Moncho Fernández, entrenador del Bàsquet Girona, piropea al Unicaja: "Es elite del baloncesto español"

Moncho Fernández, técnico del Bàsquet Girona, rival este fin de semana del Unicaja en la Liga Endesa, lamentó este viernes en rueda de prensa que las ventanas FIBA como esta última son "una locura desde mi punto de vista y el de muchos porque no están en el momento más apropiado", a mitad de curso.

En la previa del partido de este domingo en Fontajau, el entrenador gallego afirmó que el Girona tendrá que hacer "muchísimas cosas bien" para aspirar a la victoria porque el equipo cajista está "en la élite del baloncesto español".

Piropos para el Unicaja

"Es uno de los mejores equipos. Juegan muy bien, con mucha energía. El primer reto será igualar su nivel de energía. Son muy buenos en el rebote y en los primeros segundos de la posesión. Tenemos que controlar esas dos vías de anotación", avisó el entrenador de los gerundenses. El Girona también deberá ser capaz de "leer su gran arsenal defensivo", en un duelo que requerirá "mucho trabajo físico y mental".

Moncho Fernández habla con sus jugadores durante un tiempo muerto. / ACBPhoto

Repaso a su plantilla

Por lo que respecta a su propio equipo, Moncho Fernández se mostró muy satisfecho por la renovación del interior bosnio Nikola Maric hasta 2027 porque es "un ejemplo de dedicación y de lucha" y "el tipo de jugador que queremos para el Bàsquet Girona" y ha añadido que está "súper contento con el compromiso y la calidad de los jugadores" de la plantilla: "Me gustaría que todo el equipo estuviera mucho más tiempo con nosotros".

También se refirió a los rumores que sitúan al base argentino Pepe Vildoza fuera del equipo: "Siempre hablo del presente y hoy es jugador del Girona. Cuento con él. Mientras esté con nosotros será un jugador más".

Ventana FIBA

La verdad es que el parón competitivo por la Copa del Rey y por la Ventana FIBA no le ha llegado al Girona en un buen momento, ya que acumulaba cuatro victorias en los últimos cinco partidos hasta el corte competitivo. Mocho lamentó que han sido "unas semanas un poco extrañas" porque la mitad del equipo se ha ido con sus selecciones y explicó que el interior argentino Juan Fernández sigue de baja por lesión y que son duda para jugar contra el Unicaja el alero Sergi Martínez, tras sufrir un problema en el tobillo con la selección española, y el escolta argentino Maxi Fjellerup.

El partido, correspondiente a la jornada 21, se juega este domingo a partir de las 12 del mediodía en el pabellón de Fontajau.