El Unicaja se examina contra el Girona y contra sí mismo

Se acabó la espera. ¡Por fin! El Unicaja regresa este domingo al mediodía a la competición. Más de dos semanas después del fiasco vivido en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia ante el Real Madrid, Ibon Navarro y sus chicos visitan la pista siempre dura del Bàsquet Girona. En juego, mucho más que una simple victoria liguera. Estos 40 minutos en Gerona deben servir para recuperar autoestima, para volver a demostrarle al planeta ACB que este Unicaja es competitivo y, sobre todo, para acabar con el pesimismo y las malas "vibras" surgidas estos últimos días en torno al equipo.

Reto

No ha sido fácil la digestión de lo del Roig Arena. Pero es necesario pasar página desde ya. El partido de esta matinal dominical ante el Bàsquet Girona es una oportunidad perfecta para la resurrección. Una cita que va a exigir a los verdes una buena imagen para poder competir y para poder ganar.

Bajas cajistas

Las ausencias por lesión vuelven a ser un problema añadido para Ibon Navarro. Son bajas seguras Killian Tillie, Tyson Pérez y David Kravish, tres de los "veteranos" del equipo, justo en un día en el que lo mejor sería tirar de "galones" y apostar por esos jugadores que se han hartado de ganar títulos las tres últimas temporadas defendiendo la verde y morada. Pues el deseado asalto a Fontajau deberá ser sin ellos. Tampoco están en las mejores condiciones Alberto Díaz, Olek Balcerowski, Tyler Kalinoski y Augustine Rubit, pero se espera que todos (o casi todos) sí puedan ayudar durante alguno de los 40 minutos.

Play off

La verdad es que si el Unicaja gana en Girona se asentará en la zona alta de la clasificación y seguirá siendo claro candidato a play off e, incluso, a cabeza de serie. Las eliminatorias por el título están cada vez más cerca y el Top 4 de la clasificación, aunque no sea una obligación, es una ilusión que está, todavía, al alcance de la mano.

Rival en racha

El parón internacional ha cortado una gran dinámica de los de Moncho Fernández, con cuatro victorias (Asisa Joventut, Casademont Zaragoza, Recoletas Salud San Pablo Burgos y Hiopos Lleida) y una única derrota, ante el Barça, en los últimos cinco encuentros antes de la Copa y la Ventana FIBA.

Los jugadores del Bàsquet Girona celebran una victoria reciente. / ACBPhoto

Claves para ganar en Fontajau

Ibon Navarro habló en la previa de varias claves para poder ganar en Fontajau. Un aspecto que puede decidir el duelo será el control del rebote, algo que no será nada sencillo ya que el Bàsquet Girona es el tercer mejor equipo de la competición en este apartado, capturando 37,45 rechaces por partido. Esto se debe a su dominio en ambos tableros, siendo el cuarto conjunto en rebotes defensivos (26,10) y el quinto en ofensivos (11,35).

Otro apartado en el que brillan los gerundenses es en las asistencias, convirtiéndose en el segundo mejor equipo en este aspecto de juego con 18,70 pases a canasta. Los triples anotados (cuartos, con 10,60) y los mates (quintos, con 2,65) son otros aspectos que hay que vigilar del cuadro catalán.

Unicaja y Girona se ven las caras este domingo en una nueva jornada de la Liga Endesa. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Livingston... y muchos más

En cuanto a la plantilla del Bàsquet Girona, el estadounidense Otis Livingston (11,8 puntos, 4,9 asistencias, 2,2 rebotes) es el principal referente del equipo desde la posición de base, donde comparte la dirección junto a su compatriota Derek Needham (8,4 puntos, 2,5 asistencias), el argentino Pepe Vildoza (6,6 puntos, 2,6 asistencias, 2,3 rebotes) y Guillem Ferrando.

En el exterior, la dupla nacional Pep Busquets (11 puntos, 3,7 rebotes) y el dudoso por lesión Sergi Martínez (7,5 puntos, 4,7 rebotes) son un seguro de vida, al que unen los tantos de Mark Hughes (10 puntos, 2,7 rebotes) y la intendencia de Mindaugas Susinskas (5,3 puntos, 3,2 rebotes). Además, ha recuperado a Maxi Fjellerup, quien estuvo más de tres meses de baja por una lesión de tobillo.

En la pintura, el lituano Martinas Geben (10,3 puntos, 5,5 rebotes) y el bosnio Nikola Maric (7,1 puntos, 3,2 rebotes) completan un juego interior físico y con recursos, en el que será baja el argentino Juan Fernández.

La cita será este domingo, desde las 12 horas, en el pabellón de Fontajau. Día importante para ver cómo está y dónde va este Unicaja 2025/2026.