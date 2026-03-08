Girona 83-Unicaja 90: Mucho más que una victoria

¿Quién dijo crisis? El Unicaja asaltó este domingo la siempre complicada cancha del Bàsquet Girona, tras un partido que pareció decidido con el +19 del esprint final del tercer cuarto, pero que se apretó después y hubo que sudar hasta casi el bocinazo final. Da lo mismo, lo importante era ganar y se ganó.

Partido de Liga de la ACB: Girona Basquet - Unicaja / David Aparicio

La vuelta a la competición, tras el fiasco de la Copa del Rey de Valencia y de la Ventana FIBA, fue bastante bueno. El equipo verde ofreció una versión muy solvente durante gran parte de los 40 minutos y cerró (de momento) cualquier tipo de debate apocalíptico sobre sus prestaciones en este curso 2025/2026. El Unicaja ni estaba ni está muerto. Eso quedó bastante claro.

Victoria de mérito

Tiene mucho mérito ganar al Girona en su ambiente. Es un equipo, el entrenado por Moncho Fernández, que juega muy cómodo con el aliento de su gente y que nunca se da por vencido. La verdad es que hubo que hacer muchas cosas bien para ganar en Fontajau esta matinal dominical. Sin Tyson Pérez, sin Tillie y sin Kravish, Ibon Navarro multiplicó panes y peces en su juego interior para salir vivos de la "ratonera" gironí, con James Webb III como ejecutor final en esos últimos minutos de cierta zozobra.

El Unicaja, de menos a más

Fue un partido de pico y pala. La puesta en escena del Unicaja no fue nada buena. Demasiados errores en el tiro, blandos en defensa y con muchas pérdidas de balón. El Girona lo aprovechó para irse de 8, 13-5. Ibon Navarro encontró en su banquillo la panacea para un partido que empezaba con muy mala pinta y que cambió de forma radical con las rotaciones. Alberto en la dirección, Djedovic haciendo de todo y Kalinoski demostrando el jugador que es, en los dos lados de la pista, cambiaron por completo el guion, a tiempo de cerrar el primer cuarto ya con ventaja verde y morada, 17-20.

El Unicaja mereció la victoria. / David Aparicio / DDG

Los verdes siguieron apretando atrás y sintiéndose cada vez mejor en el partido. Un contraataque culminado por Perry dio el +7 a los verdes, 23-30. Paró el partido Moncho Fernández. Livingston le dio aire a su equipo con un triple, pero fue un espejismo. El equipo fue a más y eso le valió para ir aumentando su renta. El Unicaja se fue al descanso con un espectacular +14, 33-47. Mucho trabajo hecho a falta de los últimos 20 minutos.

Reacción local

Livingston, con 8 puntos seguidos, fue el único que creyó en la remontada local. Después de un +18 para los cajistas, el equipo catalán redujo el problema a "solo" 13, 41-54. El Unicaja se puso las pilas, robó y corrió un par de veces y se fue a su máxima ventaja, +19, en el esprint final del tercer cuarto.

Un parcial de 7-0 a favor del Girona obligó a Ibon Navarro a parar el partido. El equipo cajista, con todo de cara, se diluyó en ese tramo. El rival estuvo muy acertado desde la línea de 3 y el partido entró en los 10 minutos finales con todo por decidir, 59-66.

Partido de Liga de la ACB: Girona Basquet - Unicaja / David Aparicio / DDG

Webb III lideró al equipo en el inicio del último cuarto. Anotó 5 puntos, triple incluido, que sirvieron para dar tranquilidad al equipo en el marcador, 61-73. Petro el rival no se rindió. El Unicaja tampoco estuvo contundente y eso obligó a tener que sufrir hasta el final (68-73, a 5.09 del final).

En ese momento de la verdad, apareció un Webb III infalible en sus tiros, que acabó por certificar una victoria muy necesaria, que el equipo mereció, aunque fuera con ese sufrimiento final innecesario. 83-90, la victoria 14 de la temporada ya está en el zurrón.

Noticias relacionadas

Y ahora, la gran "final" por el futuro en la BCL

Una vez superado el partido liguero en Gerona, le llega al Unicaja la "madre de todos los partidos" en Europa. El equipo de Los Guindos se juega su futuro en la Basketball Champions League, este martes, en Chalon. Si gana en Francia, su pase a cuartos de final será un hecho. Si pierde, solo las matemáticas le permitirían evitar la eliminación de una competición en la que ha dominado con puño de hierro las dos últimas temporadas, pero cuyo futuro en la misma, ahora, pende de un hilo fino que le obliga, sí o sí, a ganar en la cancha del Elan Chalon.