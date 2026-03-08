Ibon Navarro destaca el "mérito" de la victoria del Unicaja ante el Básquet Girona tras un "partido complicado"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, hizo un análisis muy positivo del triunfo cosechado este domingo en la cancha del Básquet Girona: "Tengo que felicitar al equipo por la victoria, que creo que es de mucho mérito. Girona estaba jugando muy bien antes del parón", justificó en sala de prensa.

En el balance que realizó ante los periodistas no ocultó que los catalanes han tenido problemas de cara a este nuevo encuentro liguero, pero aún así "han hecho un gran partido. Ha tenido mucho mérito su tercer cuarto". Ahí empezó a hacer autocrítica, porque en esa fase del encuentro, y con mucha desventaja en el tanteo, los locales lograron acortar distancias: "En ese cuarto nosotros no hemos estado bien a nivel de seleccionar los tiros".

Peores momentos

Y es que el decorado cambió "cuando hemos tenido tiros abiertos sin tocar pintura, que hasta el descanso lo estábamos haciendo francamente bien. Esos fallos han generado algunas situaciones de correr que les han permitido... Muchas veces cuando ves el partido tan cuesta arriba tiras con menos presión y logras meter algunos tiros difíciles", alegó respecto a un ciclo que a los de Moncho Fernández "les ha permitido esos ocho puntos en el tercer cuarto para meterse en el partido".

Asimismo, Ibon Navarro reconoció que su escuadra ha cometido "algunos errores al final del partido, de gestión de faltas, de gestión de algunas situaciones, sobreayudando... Pero el equipo ha estado maduro y estamos contentos por la victoria", concluyó. A preguntas de los periodistas, el preparador vasco volvió a lamentar que en el tercer cuarto se produjesen "muchos rebotes largos ante el tercer equipo que más corre de la Liga".

Sin embargo, en la recta final, los cajistas lograron enderezar el rumbo y sellar ese triunfo número 14 en 21 jornadas ya celebradas. Ahora ya toca pensar en una nueva finalísima en BCL, la del martes en la pista del Chalon-sur-Saône, como antesala al nuevo choque de la Liga ACB en el Carpena, el próximo sábado frente al Zaragoza de Joan Plaza.