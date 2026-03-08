Patty Mills, un mito NBA en el Martín Carpena

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del base australiano Patty Mills, de 37 años, hasta el final de la presente temporada, según informó este domingo el club canario en un comunicado. Mills acumuló 1.020 partidos en su trayectoria NBA, incluyendo 921 en liga regular y 99 en las eliminatorias por el título, distribuidos entre siete franquicias diferentes.

Próxima rival del Unicaja

El equipo de Txus Vidorreta visitará Málaga para enfrentarse al Unicaja dentro de un par de fines de semana, en la jornada 23 de la Liga Endesa, por lo que la afición cajista será la primera del baloncesto ACB en ver al jugador en directo, ya que el próximo domingo los insulares recibirán en La Laguna al Valencia Basket, en el partido en el que podría debutar el jugador aussie, si es que no lo hace en el derbi canario de este miércoles en el Round of 16 de la BCL.

Trayectoria NBA

Con los San Antonio Spurs de Gregg Popovich ganó el anillo en 2014. Además, formó parte de equipos como los Blazers (con los que debutó, en 2009), los Nets, los Hawks, los Heats, los Jazz o los Clippers, su último destino.

En los Spurs jugó durante una década, con un promedio de 10,2 puntos por partido y un 42 % de acierto en tiros de tres. Fuera de Estados Unidos, pasó por el Melbourne de su país y por el Xinjiang Flying Tigers de la liga china.

Estrella FIBA

Con la selección australiana, estuvo en todos los Juegos Olímpicos entre Pekín 2008 y París 2024. En Tokio 2020, fue medalla de bronce y abanderado. Entonces se convirtió en el primer atleta de origen indígena aborigen en llevar la bandera en la ceremonia inaugural. Disputó 64 partidos a nivel de selecciones y promedió 17,7 puntos.

En La Laguna Tenerife se une a una plantilla con muchos veteranos de renombre, como el también base Marcelinho Huertas (42 años), Aaron Doornekamp (40), Gio Shermadini (36) o Tim Abromaitis