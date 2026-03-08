Así queda el Unicaja en la clasificación tras la jornada 21 de la Liga Endesa

El Unicaja ganó este domingo en la pista del Basquet Girona y es ahora sexto en la clasificación, pero empatado con el Baskonia (4º) y UCAM Murcia (5º), con un balance de 14 victorias y 7 derrotas (los vascos 14-6, al tener un partido aplazado). La verdad es que el fin de semana fue bastante positivo porque también cayó La Laguna Tenerife, otro rival directo de los de Ibon Navarro en su objetivo de jugar el play off por el título. Los canarios, tras su derrota en Manresa, ya están dos triunfos por detrás (12) del equipo de Ibon Navarro.

Real Madrid y Valencia, intratables

Una semana más, el Real Madrid es líder de la clasificación. Los de Sergio Scariolo ganaron 80-82 en Las Palmas al Dreamland Gran Canaria y su balance es realmente impresionante: 19-2. Segundo es el Valencia Basket, que dio un soberano repaso al UCAM Murcia (110-84) para asentarse en el segundo peldaño de la tabla, con un récord de 16-5.

Barça

El Barça de Xavi Pascual, tras una mala racha de resultados, tuvo una mañana muy tranquila en Lugo para superar al Breogán 78-109. Los de Xavi Pascual siguen terceros, con 15 triunfos, uno más que Baskonia, UCAM y Unicaja.

Río Breogán - Barça / Eliseo Trigo

Top 8

Completan el Top 8 en la tabla, el Joventut (7º), que ganó este domingo en Badalona al colista Granada y que suma ya 13 victorias y el citado La Laguna Tenerife (8º), que cierra la zona noble de la clasificación con 12 victorias, las mismas que Surne Bilbao (9º), aunque los vascos tienen un partido más jugado.

Noticias relacionadas

Descenso

Los equipos en la zona de abismo vuelven a ser, una semana más, el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Coviran Granada (1-14), pero con sensaciones totalmente distintas. Los granadinos están sentenciados, con un balance de 1-20, mientras que los de Porfi Fisac, tras ganar en su cancha al Surne Bilbao, suman ya 5 victorias, solo una menos que Casademont Zaragoza y MoraBanc Andorra, que no se pueden confiar.