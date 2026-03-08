El Unicaja, tras ganar al Bàsquet Girona, pone ya todos sus sentidos en la "final" de la BCL del martes en Chalon

El Unicaja se jugará su futuro continental este martes en la pista del Elan Chalon francés. Los de Ibon Navarro necesitan ganar a los galos, en la quinta jornada de la liguilla de la segunda fase, para clasificarse para el play off de cuartos de final. En caso de derrota, el Unicaja estará virtualmente eliminado de una competición en la que, no lo olvidemos, los verdes son vigentes bicampeones, tras sus triunfos seguidos en la Final Four de Belgrado 2024 y la de Atenas 2025.

La situación es crítica y el equipo sabe que tiene por delante un partido a vida o muerte. Los verdes volvieron a casa este domingo por la tarde, desde Barcelona, una vez que terminó su partido liguero en Gerona. Prácticamente, tiempo solo para cambiar la ropa de la maleta antes de viajar este lunes a Francia, para disputar el martes, a las 20.30 horas, el partido de la jornada 5 del Grupo K del Round of 16 en Le Colisée de Chalon sur Saone.

Igualados los dos equipos con 2-2 en la clasificación, por detrás del 3-1 que firma el Joventut, el partido será definitivo a falta ya solo de la última jornada, la próxima semana, en la que el Unicaja recibirá en el Palacio Martín Carpena al equipo verdinegro, mientras que el Chalon acabará la liguilla en la pista del Würzburg alemán, que salvo que gane este martes en Badalona, estará ya matemáticamente eliminado de esta BCL 25/26.