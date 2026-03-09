Todo sobre el Elan Chalon-Unicaja de la BCL: fecha, hora y dónde verlo GRATIS por televisión

La Basketball Champions League disputa esta semana la quinta y penúltima jornada del Round of 16. Este martes, los verdes visitan la pista del Elan Chalon de Francia para jugar allí un partido decisivo en el que solo les vale ganar a los de Ibon Navarro

Situación límite

El partido en Francia es un cara o cruz. En caso de ganar, el equipo verde estará clasificado para los cuartos de final y solo faltará saber en la última jornada (Unicaja-Joventut) si pasa como primero o como segundo de grupo; pero si pierde este martes en Chalon quedará virtualmente eliminado y solo una carambola la última jornada le permitiría pasar a la eliminatoria previa a la Final Four de Badalona

Recuperados en Gerona

Tras la mala experiencia de la Copa del Rey de Valencia, el equipo logró ganar este pasado domingo en la pista del Bàsquet Girona, una victoria importante en lo deportivo pero mucho más en lo moral.

¿Cuándo y dónde se juega el Chalon-Unicaja?

El encuentro tendrá lugar este martes 10 de febrero a las 20.30 horas en el Colisée de Chalon sur Saone.

¿Dónde ver el Elan Chalon-Unicaja?

Los choques europeos del Unicaja se han visto la primera fase de esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streaming de la FIBA ha sido la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Sin embargo, en esta ocasión, el partido lo emitirá en directo Teledeporte, el canal temático deportivo de RTVE. ¡Ojo!, que no se emitirá en directo por Courtside.

En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha gala.