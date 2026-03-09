Las opciones del Unicaja a 2 jornadas del final del Round of 16 de la BCL: desde ser campeón de grupo hasta quedar eliminado

El Unicaja perdió antes del parón en la pista del Würzburg germano una gran oportunidad de encarrilar su futuro en la Basketball Champions League. Una victoria en Alemania no sellaba ninguna opción clasificatoria, pero sí que la dejaba mucho más cerca. Sin embargo, aquella derrota ha puesto contra las cuerdas al vigente campeón continental europeo de la FIBA, a la vez que también le sigue dando variables para ser campeón del Grupo K en el Round of 16.

Grupo K

La situación es la siguiente a falta de dos jornadas: el Asisa Joventut lidera con un balance de 3-1, Unicaja y Elan Chalon empatan con 2-2, mientras que el Würzburg Baskets renació frente a los malagueños para colocarse con un 1-3. Además, hay que tener en cuenta que los germanos también le han quitado a los cajistas el average, por lo que en caso de empate quedarían por delante.

Clasificación del Grupo K de la BCL tras la cuarta jornada del Round of 16. / BCL

Una final en Francia

La buena noticia para los de Ibon Navarro es que dependen de sí mismos para pasar a los cuartos de final de la BCL y siendo cabezas de serie. Todos los focos van a apuntar a ese partido Elan Chalon-Unicaja de este martes 10 de marzo. Es la primera gran final que afrontan los verdes a estas alturas de competición desde la temporada 2022/23, cuando también se complicó el Round of 16. Todo lo que ha venido después ha sido un paseo triunfal, pero el presente se aleja bastante de aquello.

El Unicaja está obligado a ganar en Francia. ¿Qué supone ganar allí? Poner pie y medio en los cuartos de final o sellar la clasificación matemáticamente. Con un triunfo de los cajistas, se pondrían 3-2 por el 2-3 de los galos. Con el average a favor, el empate final siempre favorecería a los malagueños.

Si además gana el Joventut al Würzburg, la distancia del Unicaja con los alemanes sería de dos victorias, por lo que no les podrían superar con una jornada restante. Ahí, Joventut y Unicaja estarían clasificados con el orden aún por determinar. Si por el contrario gana el equipo alemán a la Penya, todo quedaría aplazado para la última jornada, habiendo posibilidades para el Unicaja aún de ser eliminado, pues los de Sasa Filipovski seguirían teniendo opciones de empatarle y superarle con un hipotético 3-3.

Joventut en el Carpena

El último encuentro del Round of 16 de la BCL traerá emociones fuertes al Martín Carpena con la visita del Joventut. En el otro lado, Würzburg-Chalon. Si los dos equipos de la Liga Endesa llegan a Málaga con la clasificación ya matemática, ambos se jugarán ser cabeza de serie. En ese caso, a los de Ibon Navarro no solo les vale con ganar, sino que deben hacerlo por seis puntos o más para llevarse el average tras caer en el Olimpic de Badalona 71-66. Si gana el Unicaja por cinco, habría que atender a factores de desempate. Por menos, sería segundo clasificado.

La cosa se complica si el 10 de marzo le gana el Würzburg a la Penya. Ahí, llegarían Joventut (3-2), Unicaja (3-2) y Würzburg (2-3). El Chalon (2-3) tendría el average perdido con los equipos ACB, mientras que los alemanes, atención, podrían tenerlo ganado con los dos, ya que perdieron contra los de Dani Miret por dos puntos en la primera vuelta (83-85).

El Unicaja perdió 71-66 en la pista del Joventut. / BCL

En esa hipótesis, el Unicaja necesitaría ganar, sin importar la diferencia, para olvidarse de lo que ocurra en el otro partido y ser cabeza de serie. Si pierde contra el Joventut, necesita un favor del Chalon para pasar a los cuartos de final y enfrentarse ahí a uno de los líderes de grupo.

Así están todas las variables a las que se enfrenta el vigente bicampeón de la Basketball Champions League. La situación es complicada, pero los de Ibon Navarro dependen de sí mismos para clasificarse para la siguiente fase y hacerlo como cabeza de serie.