Chalon-Unicaja: Solo vale ganar para seguir vivo en la BCL

No va más. El Unicaja se juega hoy en Chalon su futuro europeo. Por delante, 40 minutos para seguir soñando con revalidar el cetro de la Champions de la FIBA, el próximo mes de mayo en Badalona, o para decir adiós virtual a su aventura europea 2025/2026.

Esta vez el partido clave llega demasiado pronto. No es en una «Final Four» con el título en juego. Es en pleno mes de marzo, en un Round of 16 que se empezó a torcer el día que el equipo perdió en la pista del Joventut y que definitivamente se puso patas arriba el día que el Unicaja naufragó en su visita al Würzburg alemán, hace ahora ya un mes, justo antes de la Copa y del parón de la Ventana FIBA.

Situación límite

La verdad es que estamos ante una situación crítica que nadie podía esperar. El bicampeón de Europa FIBA está contra las cuerdas... pero depende de sí mismo. Eso que nadie lo olvide. Y es que si el equipo gana este martes en Chalon estará clasificado matemáticamente para los cuartos de final y en la última jornada de la liguilla, contra el Joventut, en el Carpena, estará en juego quién queda primero y quién es el segundo de este Grupo K del Round of 16 europeo.

Clasificación del Grupo K de la BCL tras la cuarta jornada del Round of 16. / BCL

Moral alta

El equipo, con la novedad de Killian Tillie en la expedición, viajó este lunes a Chalon con la moral alta después de la victoria dominical en la pista del Bàsquet Girona. El Unicaja dio una buena imagen y ese es el camino a seguir en la cancha gala para poder salvar el match ball que tiene por delante.

El rival no parece estar en su mejor momento. Perdió con estrépito en la Copa de Francia y también este pasado fin de semana en su regreso a su liga. Pero su cancha es un verdadero fortín, en el que solo ha salido vivo esta temporada BCL el Alba de Berlín. Cayó justo hace un mes el Joventut y seguro que no será una plaza fácil para un Unicaja obligado a sacar músculo y enseñar galones para poder sumar la ansiada victoria.

Lleno

Si se cumple las previsiones, el Colisée de Chalon sur Saone estará lleno a rebosar. En torno a 4.500 espectadores estarán apoyando a su equipo en un partido que también es una final para ellos. El ambiente será caliente, seguro, pero eso no debe ser ningún contratiempo para un Unicaja con jugadores acostumbrados a jugar contra todo tipo de ambientes.

Peligroso rival

La plantilla que dirige Elric Delord tiene en Jeremiah Hill su principal referencia. El combo estadounidense, que posee experiencia en Liga Endesa tras su paso por el Real Betis (2022) y el Bàsquet Girona (2023), promedia 16,3 puntos, 4,5 asistencias, 4,2 rebotes y 1,3 robos, siendo uno de los mejores exteriores de la competición. Junto a él, Nate Darling (13,6 puntos, 2,5 rebotes, 1,8 asistencias) es otro de los referentes del perímetro francés, que también cuenta con Justyn Mutts (9,2 puntos, 4,8 rebotes, 2 asistencias), Zac Cuthbertson (11,7 puntos, 3,4 rebotes, 1,3 asistencias) y Yohan Choupas (5,3 puntos) como alternativas en ataque.

En la dirección, Matheo Leray (6,4 puntos, 5,5 asistencias) y Clarence Nadolny (8,3 puntos, 3,8 asistencias) son los encargados de establecer orden en los esquemas del Elan Chalon.

En la pintura, por otra parte, Grant Golden, que comenzó la temporada en el BAXI Manresa, se ha convertido en una de sus principales referencias (13,5 puntos, 5,3 rebotes), bien secundado por Obinna Anochili-Killen (5,6 puntos, 3,7 rebotes) y el capitán Lionel Gaudoux (10,1 puntos, 8,3 rebotes, 2,5 asistencias), quien se perdió el duelo en el Carpena por una rotura fibrilar y que ya volvió a las canchas el pasado fin de semana en la liga francesa.

Hora "H": 20.30

Lo dicho: todo o nada. Puerta grande o enfermería. El play off de cuartos o el desastre de una eliminación antes de tiempo. Desde las 20.30 horas, en el Colisée de Chalon, el Unicaja se juega la vida en Europa. No va a ser fácil, pero siempre, siempre, siempre, hay que creer en este equipo. Se lo han ganado.