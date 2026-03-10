Chris Duarte, baja casi segura en el Unicaja para el vital partido de este martes en Chalon

Falta confirmación oficial, pero Chris Duarte, salvo sorpresa de ultimísima hora, no jugará este martes el vital partido continental que el Unicaja tiene por delante en la pista del Elan Chalon. El jugador dominicano se queda fuera de la lista de "12", en la que entra definitivamente Killian Tillie, parcialmente recuperado de sus problemas en la rodilla.

Mal momento

Duarte ha sufrido un pequeño percance físico en la última parte del entrenamiento matinal que el equipo ha realizado este martes en la cancha en la que se va a disputar el partido, a partir de las 20.30 horas, lo que obliga a Ibon Navarro a darle descanso en en el Colisée de Chalon sur Saone.

Problemas físicos

Con Duarte fuera, entran en la convocatoria Killian Tillie y Augustine Rubit, aunque en ambos casos están muy mermados físicamente, lo que obligará al técnico cajista a dosificarlos... si es que pueden aportar algún minuto en la rotación.