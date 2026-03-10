BCL
Chris Duarte, baja casi segura en el Unicaja para el vital partido de este martes en Chalon
El exterior dominicano, lesionado, se quedará fuera de la convocatoria para el choque en el que el Unicaja se juega su futuro en la competición continental
Falta confirmación oficial, pero Chris Duarte, salvo sorpresa de ultimísima hora, no jugará este martes el vital partido continental que el Unicaja tiene por delante en la pista del Elan Chalon. El jugador dominicano se queda fuera de la lista de "12", en la que entra definitivamente Killian Tillie, parcialmente recuperado de sus problemas en la rodilla.
Mal momento
Duarte ha sufrido un pequeño percance físico en la última parte del entrenamiento matinal que el equipo ha realizado este martes en la cancha en la que se va a disputar el partido, a partir de las 20.30 horas, lo que obliga a Ibon Navarro a darle descanso en en el Colisée de Chalon sur Saone.
Problemas físicos
Con Duarte fuera, entran en la convocatoria Killian Tillie y Augustine Rubit, aunque en ambos casos están muy mermados físicamente, lo que obligará al técnico cajista a dosificarlos... si es que pueden aportar algún minuto en la rotación.
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- Clasificación de Segunda División: El Málaga CF marca el play off de ascenso
- Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva
- Patty Mills, un mito NBA en el Martín Carpena
- Vecinos de Soliva reclaman más locales comerciales y acusan al Ayuntamiento de Málaga de 'condenarlos a muerte' como barrio
- Nerja derriba la antigua Discoteca Narixa para construir un mirador panorámico y acceso a la playa El Salón