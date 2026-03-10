Ibon Navarro, tras el Elan Chalon-Unicaja: "Necesitábamos demostrar carácter"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la victoria del Unicaja frente al Elan Chalon. Un triunfo que saldó el equipo cajista en una final en Francia y que le vale, gracias también a la derrota del Würzburg Baskets contra el Joventut, para estar en los cuartos de final de la Basketball Champions League. "Muy importante porque pasamos a los cuartos de final y nos jugaremos la primera plaza contra Joventut", reconocía el técnico cajista.

Acerca del partido, analizó el vitoriano: "Felicitar al equipo por la victoria. Sabíamos que era una pista difícil, que necesitábamos demostrar carácter, hacer las cosas ante este equipo muy bien entrenado. Juegan muy agresivos, ponen el cuerpo y son muy físicos. Tener 24 asistencias de 27 tiros anotados significa que hemos compartido el balón, que hemos seguido el plan contra su agresividad para moverles. Hicimos un buen partido. Tan rápido como pudimos intentamos limitar nuestras pérdidas, pero no es fácil porque tienen una gran defensa".

Djedovic

Nihad Djedovic, MVP del Unicaja con 20 de valoración, también pasó por rueda de prensa: "Felicitar al equipo porque no era fácil. Sabemos que esta cancha puede ser difícil. Chalon jugó un partido muy serio, pero nosotros también jugamos muy buenos 40 minutos de baloncesto. Estamos muy contentos porque esta victoria significa estar en los cuartos de final, vamos a seguir".